La ANSES confirma aumento en Asignaciones Familiares para mayo 2026, una actualización que impactará en millones de beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El incremento será del 3,4%, en línea con la inflación de marzo, y alcanzará a trabajadores registrados, monotributistas y otros titulares de prestaciones que dependen del organismo previsional.

El ajuste se aplicará de manera automática sobre los montos vigentes de abril, por lo que las familias ya pueden estimar cuánto cobrarán en el próximo período. Sin embargo, el organismo aún no publicó el calendario oficial de pagos correspondiente a mayo, que será informado en los próximos días junto con la actualización completa de valores.

Este tipo de incrementos mensuales responde al esquema de movilidad que actualiza jubilaciones y asignaciones en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En este caso, la suba de marzo fue la referencia utilizada para definir el porcentaje de aumento que regirá durante mayo.

Cómo se determinan los montos según ingresos familiares

El sistema de Asignaciones Familiares no establece un monto único, sino que lo ajusta según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF). Este se calcula sumando los ingresos de todos los integrantes del hogar, lo que determina tanto el acceso al beneficio como la escala de cobro.

Foto: Archivo Elonce.

Existen límites claros: si uno de los integrantes supera aproximadamente los $2.801.551, el grupo queda excluido del sistema. A su vez, si el ingreso total del hogar supera los $5.603.102, tampoco corresponde el cobro de la asignación. Estos valores también se actualizan periódicamente con la inflación.

Esto genera situaciones en las que una familia puede cobrar un mes y dejar de hacerlo al siguiente, si sus ingresos superan los topes establecidos. El esquema busca focalizar la asistencia en los hogares con menores recursos dentro del empleo formal.

Montos estimados para mayo con el nuevo aumento

Con el 3,4% de incremento proyectado, las Asignaciones Familiares por Hijo y Prenatal para el tramo de ingresos más bajos quedarían en valores cercanos a los $70.665 en zonas normales, mientras que en regiones diferenciales podrían superar los $150.000 dependiendo del área geográfica.

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los montos también presentan una actualización significativa, con cifras que van desde aproximadamente $230.076 hasta más de $459.567 según zona y nivel de ingresos. Estas diferencias responden a las compensaciones adicionales por costos de vida en determinadas regiones del país.

Foto: Archivo Elonce.

Las asignaciones por única vez también se actualizan con el mismo criterio. Por ejemplo, nacimiento, matrimonio y adopción presentan incrementos proporcionales, mientras que la Ayuda Escolar Anual se mantiene fija en $85.000 al tratarse de un pago extraordinario que no se ajusta mensualmente.

Calendario de pagos y expectativas

El cronograma de pagos de mayo aún no fue publicado por la ANSES, pero tradicionalmente se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios. Quienes tienen documentos finalizados en números bajos suelen cobrar primero, mientras que los terminados en cifras más altas lo hacen al final del calendario.

Se espera que en los próximos días el organismo confirme tanto las fechas de cobro como las tablas definitivas con el aumento del 3,4%. Esto permitirá a los beneficiarios planificar mejor sus ingresos y organizar su economía familiar.