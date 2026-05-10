ANSES lanzó una fuerte alerta por mensajes falsos que buscan robar datos y dinero

Desde el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano recordaron que ANSES nunca solicita claves personales, datos bancarios ni códigos de verificación por teléfono, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales.

Además, remarcaron que todos los trámites y consultas vinculados a jubilaciones, pensiones y asignaciones son completamente gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios.

La advertencia fue difundida después de detectar maniobras en las que los estafadores prometían supuestos bonos extraordinarios, pagos pendientes, aumentos o nuevos beneficios económicos con el objetivo de engañar a los beneficiarios.

Cuáles son las maniobras más frecuentes

Entre las modalidades detectadas aparecen mensajes que ofrecen pagos extra, llamadas donde solicitan claves bancarias con la excusa de “actualizar el sistema”, correos electrónicos con enlaces falsos y publicaciones que imitan cuentas oficiales de ANSES.

También se identificaron formularios fraudulentos que piden números de cuenta, datos personales o información vinculada a tarjetas bancarias. Según explicaron desde el organismo, el objetivo principal suele ser acceder a cuentas, robar dinero o utilizar datos para nuevas maniobras ilegales.

ANSES.

Por ese motivo, recomendaron no responder comunicaciones sospechosas, evitar ingresar a enlaces desconocidos y no compartir información confidencial bajo ninguna circunstancia.

Los únicos canales oficiales habilitados

Para evitar confusiones, ANSES recordó que las consultas y trámites solo deben realizarse a través de los canales oficiales habilitados por el organismo.

Entre ellos figuran la página web oficial, la línea telefónica 130, las oficinas presenciales y la plataforma digital mi ANSES. Además, señalaron que cualquier intento de fraude puede denunciarse mediante esos medios.

Desde ANSES insistieron en la importancia de denunciar este tipo de situaciones para prevenir nuevas estafas y proteger especialmente a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, que suelen ser los principales destinatarios de estas maniobras fraudulentas.