Paritaria docente: “Todo incremento salarial tiene que ser en blanco”, sostuvo Agmer

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) realizó este jueves un plenario de secretarios generales en la ciudad de Paraná, en la previa de la reunión paritaria convocada por el Gobierno provincial para discutir salarios con los gremios docentes.

El encuentro se desarrolló mientras crece la expectativa por la propuesta que el Ejecutivo presentará al Frente Sindical Docente, integrado por los cuatro gremios del sector: Agmer, Amet, Sadop y Uda.

Plenario de secretarios generales de Agmer (foto Elonce)

La secretaria gremial de Agmer, Susana Cogno, sostuvo que el sindicato docente llega a la negociación luego de varias semanas de conflicto y tras el fracaso de la última instancia paritaria. “Estamos exigiendo a la Provincia una propuesta salarial acorde a nuestras necesidades y que recupere lo perdido a lo largo de estos meses”, afirmó.

“Nuestra vocación irrenunciable es que la discusión salarial, tan necesaria y urgente, traiga respuesta a las demandas que hemos presentado en reiteradas oportunidades al gobierno provincial”, insistió.

Reclamo por salarios y pérdida de poder adquisitivo

Desde el gremio señalaron que los docentes arrastran una fuerte pérdida salarial acumulada y remarcaron que el salario inicial del sector se encuentra entre los más bajos del país.

Cogno indicó que actualmente un docente inicial percibe alrededor de 750 mil pesos y advirtió que esa cifra “no alcanza a cubrir las necesidades básicas”.

Plenario de secretarios generales de Agmer (foto Elonce)

“Exigimos que el gobierno provincial tome cuenta que paga salarios muy escasos a los trabajadores de la Educación y que la propuesta que nos acerque tiene que ser una oferta que cubra justamente un amplio abanico de necesidades que hoy tenemos y que hemos manifestado ya en diferentes oportunidades”, expuso Cogno.

Además, aseguró que la pérdida acumulada del poder adquisitivo alcanza aproximadamente el 40 por ciento desde el inicio de la actual gestión nacional y provincial.

“Necesitamos una propuesta que contemple todas las necesidades que venimos planteando desde hace tiempo”, expresó la dirigente sindical.

Docentes esperan una oferta salarial “que recupere lo perdido”, afirmó Agmer

Mientras se desarrollaba el plenario de secretarios generales, Agmer anticipó que cualquier oferta salarial presentada por el Gobierno será analizada de inmediato por el órgano deliberativo del gremio docente.

Rechazo a bonos no remunerativos

Uno de los principales reclamos del gremio apunta a que cualquier incremento salarial sea remunerativo y bonificable "para que impacten en toda la carrera docente".

La dirigente recordó que en la última negociación el Gobierno había ofrecido un bono fijo de 60 mil pesos no remunerativo, propuesta que fue rechazada por Agmer.

“Todo incremento salarial tiene que ser en blanco, remunerativo y bonificable”, sostuvo Cogno.

También explicó que el sindicato impulsó una demanda de inconstitucionalidad contra los aumentos otorgados mediante sumas no remunerativas debido a que esos montos no realizan aportes a la Obra Social de Entre Ríos ni a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.