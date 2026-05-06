Se reprogramó para el jueves la paritaria salarial de estatales entrerrianos

Se reprogramó para este jueves a las 12.30 la mesa paritaria salarial con los gremios estatales. Así lo comunicaron fuentes provinciales a Elonce. Se recordará que a la convocatoria en la sede provincial de Trabajo estaban citados la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En tanto, los gremios docentes estaban convocados para el jueves 7 a las 15. Participarán la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

UPCN insistirá en una recomposición salarial

En la previa de una nueva reunión paritaria entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales, desde UPCN manifestaron expectativas por la negociación salarial y reclamaron propuestas concretas que impacten en el bolsillo de los trabajadores.

UPCN pidió mejoras salariales antes de la reunión paritaria con Provincia

La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, dialogó con Elonce antes del encuentro y sostuvo que la apertura de paritarias representa “una señal de diálogo” en un contexto económico complejo. “La paritaria es el proceso fundamental de discusión que tenemos los trabajadores en torno a lo salarial”, afirmó.

Domínguez explicó que la negociación se desarrolla en medio de conflictos sectoriales y reclamos pendientes en distintas áreas del Estado provincial. “Llegamos en un contexto conflictivo porque hay sectores con medidas de fuerza y deudas pendientes en Salud, en el COPNAF y en el Consejo General de Educación”, señaló.

No obstante, aclaró que esos reclamos no interfieren con la negociación salarial general y remarcó la necesidad de que el Gobierno provincial presente una oferta concreta. “Esperamos que esta apertura no sea simbólica y que realmente pueda llegar al bolsillo de los trabajadores”, expresó.

Reclamo por sumas remunerativas

Uno de los principales planteos que llevará UPCN a la mesa de negociación será el rechazo a las sumas no remunerativas y el pedido de avanzar en el blanqueo salarial.

Asamblea sorpresiva de UPCN en el CGE (foto UPCN)

La dirigente sindical consideró positiva la decisión de avanzar con conceptos remunerativos y sostuvo que cualquier futura propuesta debería respetar ese criterio. “Entendemos que cualquier ofrecimiento tendría que contemplar que sea remunerativo”, indicó.

Además, recordó que existe el compromiso de incorporar progresivamente al salario formal distintas sumas fijas otorgadas durante los últimos años.

“Lo central es hablar de salarios”

Domínguez sostuvo que la principal preocupación de los trabajadores sigue siendo la pérdida del poder adquisitivo y aseguró que ese será el eje de la discusión paritaria. “Lo central y lo que los trabajadores nos demandan es hablar de salarios”, afirmó.

En ese sentido, explicó que otras problemáticas sectoriales continuarán abordándose en mesas sectoriales.

Expectativa por la propuesta salarial de Provincia

Consultada sobre posibles medidas de fuerza en caso de que la oferta no satisfaga las expectativas gremiales, la dirigente evitó adelantar definiciones y sostuvo que cualquier decisión será debatida orgánicamente dentro del sindicato. “Queremos que realmente prospere una propuesta para los trabajadores”, manifestó.

Finalmente, valoró la continuidad de las instancias institucionales de negociación en Entre Ríos, más allá de las diferencias entre las partes. “Es importante que se mantenga un ámbito de diálogo donde se escuche a los trabajadores”, concluyó.