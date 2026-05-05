UPCN realizó asamblea sorpresiva en CGE y expuso reclamos de administrativos y auxiliares

UPCN realizó una asamblea sorpresiva en el Consejo General de Educación, donde trabajadores administrativos y auxiliares expusieron reclamos vinculados a condiciones laborales, salarios y cambios en el sistema de horas extras. La medida se enmarca en una serie de acciones gremiales que se vienen desarrollando en organismos provinciales.

Durante el encuentro, la secretaria adjunta del sindicato, Carina Domínguez, señaló a Elonce que la actividad tuvo como objetivo escuchar a los empleados y definir una agenda de trabajo para las próximas semanas. “Lo importante es escuchar lo que tienen para reclamar y marcar prioridades en función de lo que nos dicen”, indicó.

Reclamos por salarios y condiciones laborales

Desde el gremio advirtieron que los trabajadores del sector educativo atraviesan una situación compleja. “Están totalmente olvidados y en este contexto de ajuste están sufriendo muchísimo”, expresó Domínguez.

Asimismo, señaló que muchos empleados manifestaron temor por el escenario actual y la posibilidad de nuevos recortes. En ese marco, planteó "la necesidad de fortalecer la unidad gremial para afrontar los reclamos laborales".

Cuestionamientos al sistema de horas extras

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con un nuevo esquema de horas extras implementado en el organismo.

Según explicó la secretaria adjunta de UPCN, el sistema fue dispuesto sin participación sindical y genera situaciones de inequidad. “No estamos de acuerdo en que se aplique con discrecionalidad de los jefes, porque hay casos de descuentos o mermas salariales que no se explican o no tienen lógica”, indicó Domínguez.

El gremio adelantó que solicitará la revisión de la normativa y la apertura de una instancia de diálogo con participación de los trabajadores del CGE.

Deudas y conflictos en distintas áreas

Otro de los reclamos expuestos tiene que ver con el pago de deudas en sectores específicos, como las escuelas agrotécnicas. Allí, señalaron que se adeudaban guardias, lo que había generado la renuncia de trabajadores en fines de semana.

“Se pagó una parte, pero no sabemos hasta cuándo”, advirtió Domínguez, y agregó que también existen problemas con compensaciones en áreas del Copnaf, lo que podría derivar en nuevas medidas de fuerza.

UPCN realizó asamblea sorpresiva en CGE y advirtió reclamos de administrativos y auxiliares

Preocupación por estabilidad y reforma previsional

Durante la asamblea también se plantearon inquietudes sobre expedientes laborales que quedaron sin resolución, lo que genera incertidumbre en trabajadores que esperan regularizar su situación. “Es totalmente injusto y genera un perjuicio en los trabajadores que vienen desempeñando esta tarea”, apuntó Ignacio Lozano, delegado gremial de UPCN en el CGE.

Además, se abordó la discusión sobre la eventual reforma previsional entrerriano. Desde el gremio indicaron que están dispuestos a debatir, pero con participación amplia. “Tiene que ser una discusión seria, con todos los actores”, remarcó.

“Tiene que haber una reforma jubilatoria, pero que integre a todos los agentes por igualdad porque nuestro escalafón no es el más deficitario y los vectores atraviesan siempre al escalafón general”, apuntó Lozano.

Continuidad de las medidas

La asamblea forma parte de una serie de acciones que UPCN viene impulsando en distintas reparticiones públicas de la provincia. Desde el sindicato adelantaron que continuarán con reuniones y posibles medidas en función de las respuestas que obtengan, en un contexto de creciente conflictividad en el empleo público entrerriano.