Paritaria salarial: gremios estatales y docentes se reúnen hoy con el gobierno

En el marco de la paritaria salarial, el gobierno provincial se reúne este jueves con los gremios estatales y docentes.

Para las 12.30 está programado el encuentro con ATE y UPCN, el cual se inició ayer y se postergó para hoy. Mientras que a las 15, las autoridades provinciales recibirán a representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

UPCN insistirá en una recomposición salarial

Desde UPCN manifestaron expectativas por la negociación salarial y reclamaron propuestas concretas que impacten en el bolsillo de los trabajadores.

La secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, dialogó con Elonce antes del encuentro y sostuvo que la apertura de paritarias representa “una señal de diálogo” en un contexto económico complejo. “La paritaria es el proceso fundamental de discusión que tenemos los trabajadores en torno a lo salarial”, afirmó.

Domínguez explicó que la negociación se desarrolla en medio de conflictos sectoriales y reclamos pendientes en distintas áreas del Estado provincial. “Llegamos en un contexto conflictivo porque hay sectores con medidas de fuerza y deudas pendientes en Salud, en el COPNAF y en el Consejo General de Educación”, señaló.

Expectativas en el sector docente

Sobre las expectativas del encuentro, el secretario general de AMET, Andrés Besel, señaló que aguardan que el Gobierno provincial presente una propuesta salarial, la cual solo será considerada si responde a la pérdida acumulada frente a la inflación y tiene carácter remunerativo.

Besel indicó que la expectativa principal es que la convocatoria sea una respuesta a las medidas de fuerza y reclamos que vienen sosteniendo los gremios. “Queremos que haya una respuesta a las acciones que hemos llevado adelante, porque la recomposición anterior fue otorgada de forma unilateral por decreto y no estábamos de acuerdo”, sostuvo.

En ese marco, explicó que el sector llegará al encuentro con un análisis propio de la evolución de precios, basado en consumos cotidianos como alimentos, servicios y combustibles, con el objetivo de contar con una referencia distinta a los indicadores oficiales.

Sobre el posible escenario de la reunión, adelantó que evaluarán cualquier propuesta que presente el Ejecutivo, aunque aclaró que deberá reunir ciertas condiciones mínimas. “Si hay una propuesta que sea pasible de evaluación, se llevará a la comisión directiva y luego se definirá si se convoca a asambleas y a un congreso extraordinario”, precisó a APF.

Entre los puntos centrales, el gremio reclama que la recomposición contemple el atraso salarial acumulado en los últimos meses y que sea incorporada al salario de manera remunerativa y bonificable. “Al menos tiene que ser remunerativa, para que impacte en la obra social y en las jubilaciones”, subrayó.

Asimismo, cuestionó la modalidad de incrementos por sumas fijas y por decreto, al considerar que debilitan el ámbito paritario. “Para eso se creó la ley paritaria, para debatir salarios y condiciones laborales. No puede reemplazarse por decisiones unilaterales”, afirmó Besel.

El dirigente también advirtió que “el Gobierno provincial ha acotado los márgenes de trabajo institucional, incluso con compañeros”, además señaló que existen otras restricciones que afectan la actividad sindical, como limitaciones a las asambleas en los lugares de trabajo, como lo es la Resolución Nº 1431.

Finalmente, planteó que el Gobierno debería presentar una propuesta que, como mínimo, iguale la inflación acumulada y permita comenzar a recuperar el poder adquisitivo. “Tiene que contemplar todos los porcentajes de inflación de estos meses y garantizar que no sigamos perdiendo. Además, debe incluir a los jubilados y fortalecer la obra social”, concluyó.

Postergación de la reunión paritaria con ATE y UPCN

Este jueves también tendrá lugar la mesa paritaria con los gremios estatales la cual fue postergada en el día de ayer. El encuentro será a partir de las 12.30 en la Secretaría de Trabajo.