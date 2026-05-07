Paritaria docente: gremios rechazaron la oferta y exigieron una propuesta superadora

Paritaria. La reunión realizada entre representantes del Gobierno provincial y los gremios docentes AGMER, AMET Y SADOP finalizó sin acuerdo y con un fuerte planteo gremial respecto al deterioro salarial que atraviesa el sector. Tras el encuentro, los referentes sindicales resolvieron pasar a un cuarto intermedio y exigieron una nueva propuesta que contemple las demandas planteadas por los trabajadores de la educación.

Desde AGMER, el secretario gremial Abel Antivero explicó que la decisión fue tomada luego de una reunión de secretarios generales. “Definimos un cuarto intermedio para analizar la propuesta que hizo el Gobierno. Ponemos en valor que es bonificable y remunerativa, pero aun así, en acuerdo con los gremios, definimos que no estaba en condiciones de ser aceptada”, sostuvo.

Además, el dirigente remarcó que los sindicatos resolvieron emplazar al Ejecutivo provincial para que presente una mejora salarial antes del martes 12 de mayo. “Emplazamos al Gobierno a que antes del martes haga una propuesta superadora que también responda a nuestra demanda sobre la inconstitucionalidad del Decreto 500, que establece aumentos con montos en negro”, afirmó.

El Gobierno ofreció un aumento del 3,5% de carácter remunerativo

Reclamos por pérdida salarial y deuda paritaria

Durante la conferencia, los representantes sindicales también reclamaron el cumplimiento del acuerdo paritario firmado para 2025. Según señalaron, todavía existen montos adeudados correspondientes al mes de diciembre.

“Demandamos también que se cumpla el acuerdo paritario del año 2025, en el que nosotros estamos reclamando que se está adeudando el mes de diciembre”, indicó Antivero.

Por su parte, desde SADOP, el dirigente Gustavo Bolzán expresó la preocupación de los docentes privados ante la situación económica actual. “Venimos a traer la voz de los docentes privados y a manifestar la preocupación que hay. Hemos planteado ante las autoridades la realidad de los docentes, que no están llegando a fin de mes”, señaló.

Bolzán remarcó además el impacto que tienen la inflación y el aumento del costo de vida sobre el salario docente. “El crecimiento del pluriempleo y todo lo que significa la carrera docente muestran una situación preocupante. Nuestros compañeros la están pasando mal ante los aumentos en combustible, alquileres y servicios”, afirmó.

El deterioro del salario docente

Durante el encuentro paritario, los gremios hicieron referencia a un estudio elaborado por el Centro de Investigación y Estudios Sociales y Políticos de Entre Ríos (CISPER), donde se analiza la pérdida del poder adquisitivo del sector docente.

Según explicó Antivero, el informe compara la relación entre el salario docente y la canasta básica. “En julio de 2023, el sueldo docente tenía una capacidad de compra equivalente al 70% de la canasta básica. A marzo de 2026, esa capacidad cayó al 43%”, detalló.

El dirigente aseguró que este escenario genera consecuencias directas sobre la actividad docente. “Eso habla claramente del deterioro del sueldo docente y hace que muchos trabajadores busquen otro empleo o actividades complementarias. Incluso hay docentes que están dejando la profesión”, advirtió.

Los gremios también cuestionaron el porcentaje de aumento ofrecido por el Ejecutivo provincial, que ronda el 3,5%. “No lo consideramos suficiente como para llevarlo a las bases o a las asambleas”, sostuvo Antivero.

Esperan una nueva convocatoria

Insistieron en que el principal reclamo apunta a recuperar la diferencia inflacionaria acumulada desde diciembre hasta la actualidad. “Estamos reclamando una diferencia cercana al 12%, teniendo en cuenta la inflación acumulada y las proyecciones del próximo mes”, indicaron.

Finalmente, tanto AGMER como SADOP confirmaron que la negociación pasó a un cuarto intermedio y aguardarán una nueva convocatoria oficial antes del 12 de mayo, fecha límite planteada por los gremios para recibir una oferta salarial superadora en el marco de la paritaria docente.