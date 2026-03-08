Una joven entrerriana se convirtió en la primera Infante de Marina en egresar con el mejor promedio

Con apenas 23 años, la entrerriana Selena Soledad Santana protagonizó un hecho histórico dentro de la Armada Argentina. Oriunda de la localidad entrerriana de Hernandarias, la joven se convirtió en la primera Infante de Marina en egresar como primera de su promoción de la Escuela Naval Militar (ESNM), correspondiente a la Promoción 154°, en 2025.

Actualmente, la Guardiamarina integra las filas de la Infantería de Marina y cumple funciones en el Batallón de Artillería de Campaña Nº1, que depende de la Brigada Anfibia de Infantería de Marina (BRIM) “Teniente de Navío D. Cándido de Lasala”, con base en Puerto Belgrano.

Una decisión que comenzó en la secundaria

Su vocación por la carrera militar comenzó a gestarse durante el último año de la escuela secundaria. Deportista desde muy chica, buscaba un camino profesional que le permitiera combinar el estudio con la actividad física y la disciplina, publicó Gaceta Marinera.

“No quería abandonar esa parte de mi vida, entonces empecé a pensar en ingresar a alguna Fuerza Armada”, recordó Selena al referirse al momento en que comenzó a considerar seriamente la posibilidad de seguir una carrera militar.

La joven contó que el primer acercamiento a la Armada llegó gracias a un contacto familiar. “Mi mamá tenía un compañero de trabajo que había ingresado a la Armada como profesional”, relató. Fue esa persona quien le explicó cómo era la formación y destacó la amplitud de conocimientos que ofrecía.

A partir de allí, Selena decidió investigar más por su cuenta. “Después busqué más información por internet en las páginas de la Escuela Naval, descargué la documentación y con el apoyo de mi familia completé todo el proceso de ingreso”, explicó.

El camino hacia la admisión no fue sencillo. La joven debió viajar en varias oportunidades para cumplir con los requisitos exigidos por la institución. “Para hacer los estudios médicos tuve que viajar a la capital porque en Hernandarias no se realizaban todos los estudios específicos. También tuve que trasladarme para rendir el psicotécnico y para presentar la documentación. Fue un esfuerzo económico para mi familia, pero tuve todo su apoyo”, recordó.

El esfuerzo y el apoyo familiar

Selena también evocó con emoción el momento en que se publicaron los resultados del ingreso a la Escuela Naval Militar. “Estaba con mi mamá buscando mi nombre en la lista. Cuando lo encontramos fue una felicidad enorme para las dos […] mi mamá fue un apoyo fundamental. Al principio le costó cuando me fui a vivir a La Plata para estudiar, porque soy la hija menor. Pero siempre me acompañó y respetó mis decisiones”.

La formación dentro de la institución implicó un proceso exigente tanto en lo académico como en lo físico. “El primer año fue el más difícil porque uno tiene que adaptarse a la rutina militar. Después con el tiempo una se acostumbra. Hay que organizar bien las horas porque además de las materias hay muchas actividades físicas y de formación militar”, explicó.

Durante su segundo año de carrera participó de la campaña de preselección para ingresar al escalafón de Infantería de Marina. Tras superar las pruebas, fue elegida junto a otros nueve cadetes para continuar con la formación específica.

Un logro histórico en la Armada

En cuarto año, Santana asumió nuevas responsabilidades dentro del Cuerpo de Cadetes, entre ellas el rol de Encargada de la Sala de Armas, tarea que implicaba administrar, controlar y supervisar el mantenimiento del material asignado.

Durante su último año participó además del tradicional viaje de instrucción a bordo de la fragata ARA “Libertad”, navegando durante seis meses y visitando diferentes puertos internacionales como parte del 53° Viaje de Instrucción.

Al finalizar su formación en 2025, obtuvo el primer puesto en el orden de mérito de su promoción, convirtiéndose en la primera Infante de Marina en alcanzar ese lugar dentro de la Escuela Naval Militar.

Hoy, ya destinada en la Brigada Anfibia de Infantería de Marina, su objetivo es continuar desarrollándose profesionalmente en el ámbito de la Artillería de Campaña.

“En la formación se nos exige igual a todos y creo que ser mujer no es una limitación. Tal vez requiere más esfuerzo alcanzar ciertos niveles de exigencia, pero no hay límites para lograr los objetivos que una se propone”, expresó la Guardiamarina Santana, orgullosa del camino recorrido.