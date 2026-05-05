Instituto Becario definió el calendario de pagos de mayo para estudiantes

El Instituto Becario informó el cronograma de pagos correspondiente a mayo para estudiantes de Entre Ríos, que se desarrollará entre el miércoles 6 y el viernes 8. El beneficio alcanza a alumnos de nivel secundario y superior, y se abonará según la terminación del DNI del titular de cobro.

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, confirmó que el esquema se organizará en tres jornadas consecutivas. “Este miércoles comenzará un nuevo calendario de pago, el cual será en tres tramos y por finalización de documento”, explicó.

El pago se realizará a través del Banco Entre Ríos, como es habitual, y abarcará a estudiantes de toda la provincia.

Fechas de cobro según DNI

De acuerdo a lo informado por el Instituto Becario, el cronograma se distribuirá de la siguiente manera:

El miércoles 6 cobrarán los beneficiarios con DNI finalizados en 0, 1, 2 y 3. El jueves 7 será el turno de quienes tengan documentos terminados en 4, 5 y 6. Finalmente, el viernes 8 percibirán el pago los titulares con DNI finalizados en 7, 8 y 9.

Desde el organismo recordaron la importancia de respetar el orden establecido para evitar inconvenientes en el cobro.

Instituto Becario.

Avances en el programa de becas

En relación al esquema vigente, Berdiñas indicó que durante mayo se completan los nueve pagos correspondientes al ciclo 2025 para estudiantes de nivel terciario y universitario.

“En este mes cerramos los nueve pagos de la beca 2025 para nivel superior”, detalló, al tiempo que explicó que ya comenzó un nuevo cronograma para estudiantes secundarios que renovaron su solicitud.

Además, destacó la participación de las familias en el proceso de inscripción. “Hemos visto cómo muchas familias se han volcado a nuestras plataformas, superando el número de ingresos del período anterior”, señaló.

Inscripciones y plazos vigentes

Desde el Instituto Becario informaron que la etapa de inscripción para estudiantes secundarios ya finalizó, mientras que los alumnos de nivel superior tienen tiempo hasta el 31 de mayo para completar el trámite.

El proceso se realiza de manera online, a través del sitio web oficial o la aplicación del organismo, aunque también se puede gestionar de forma presencial en sus oficinas.

Las autoridades recordaron que completar correctamente la inscripción es un requisito fundamental para acceder al beneficio en el nuevo ciclo.