Sociedad Corrientes

Incautaron más de 60.000 botellas de cerveza de origen extranjero

Gendarmería secuestró en Corrientes 61.152 botellas de cerveza por no poseer la documentación correspondiente. Ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 14.

27 de Enero de 2026
El cargamento incautado por Gendarmería
El cargamento incautado por Gendarmería

Gendarmería secuestró en Corrientes 61.152 botellas de cerveza por no poseer la documentación correspondiente. Ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 14.

Efectivos de la Sección Vial "Paso de los Libres" dependiente del Escuadrón 7 Paso de los Libres "Cabo Misael Pereyra", en Corrientes, detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales que circulaba en sentido norte-sur por la ruta nacional 14.

 

Al momento de la inspección, el personal de la Fuerza observó que la carga transportada era de origen extranjero. Al solicitar la documentación correspondiente al conductor, se constataron irregularidades en el registro de ingreso de la mercadería al territorio nacional, lo que motivó una inspección exhaustiva del vehículo.

Se contabilizaron 61.152 botellas de cerveza en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

 

Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, que ordenó la incautación de la mercadería, del vehículo de transporte y del dispositivo móvil del conductor. Además, dispuso que el ciudadano involucrado sea liberado, aunque permanece supeditado a la causa.

 

botellas de cerveza Gendarmería ruta 14 Corrientes
