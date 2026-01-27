Recuperaron 1.800 notebooks de Conectar Igualdad tras allanamientos

Un importante operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) permitió recuperar 1.800 notebooks pertenecientes al programa Conectar Igualdad, dispositivos originalmente destinados a estudiantes de escuelas públicas para reducir la brecha digital.

El procedimiento judicial desembocó en el secuestro de 10 pallets con equipos, luego de allanamientos simultáneos realizados tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Estas acciones constituyen un avance dentro de la investigación por defraudación contra la administración pública, que aún continúa bajo jurisdicción judicial.

En el marco de la causa, la Unidad Fiscal Funcional de Instrucción y Juicio N° 02, Descentralizada de Ezeiza, bajo la dirección del fiscal Carlos Hassan, dispuso el traslado de las notebooks a una planta logística de la empresa fabricante en Carlos Spegazzini. Allí permanecen en carácter de depósito judicial, respaldadas además por la documentación, teléfonos celulares y tarjetas SIM incautados durante los procedimientos, según detalló la PSA.

La investigación se inició luego de la denuncia de un empleado de la fábrica, quien detectó la falta de un importante lote de portátiles durante un control de stock. A partir de este dato, se abrió una causa por “defraudación por administración fraudulenta”, lo que llevó a realizar allanamientos en varios domicilios, entre ellos la vivienda de un ex empleado en Capital Federal y otros dos inmuebles en el partido de Hurlingham. Según la Fiscalía, durante 2025 ese exempleado habría despachado irregularmente las notebooks hacia esos destinos.

En las cajas que fueron incautadas por la PSA se observan las inscripciones como “Conectar Igualdad”, “Ministerio de Educación”, el escudo nacional y los datos de contacto institucional del programa, lo que confirma el origen estatal de los dispositivos. La causa penal quedó radicada ante el Juzgado de Garantías N.º 7 Descentralizado de Ezeiza.