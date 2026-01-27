Ascienden a 72 casos de la “supergripe” en Argentina 

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó que la circulación de virus respiratorios se mantuvo estable en Argentina durante las últimas semanas, tanto en el ámbito ambulatorio como en las internaciones, y confirmó un total de 72 casos de la denominada "supergripe" o influenza A(H3N2) detectados entre el 18 de diciembre de 2025 y el 23 de enero de 2026 en distintas provincias del país.

Según el reporte oficial, durante la semana epidemiológica (SE) 2 de 2026 se notificaron siete hospitalizaciones con diagnóstico de influenza, dos por virus sincicial respiratorio (VSR) y 20 por SARS-CoV-2. En ese período, se registró además una persona fallecida con diagnóstico de COVID-19.

Distribución de los casos de H3N2

En relación con la influenza A(H3N2), el BEN precisó que se confirmaron 44 casos correspondientes al subclado J.2.4.1 (K), 25 al subclado J.2.3, dos al J.2.2 y uno al J.2.

Del total de los casos del subclado K, 17 se registraron en la región Centro, con presencia en la provincia de Buenos Aires (cinco), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (seis), Córdoba (dos), Entre Ríos (dos) y Santa Fe (dos). En la región Sur se notificaron 14 casos, distribuidos entre Santa Cruz (cinco), Neuquén (tres), Tierra del Fuego (tres), Chubut (uno), La Pampa (uno) y Río Negro (uno).

Además, se confirmaron seis casos en la región de Cuyo, todos en la provincia de Mendoza; cinco en el NOA, con registros en Catamarca (dos), La Rioja (dos) y Tucumán (uno); y dos en el NEA, ambos en Corrientes.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación señalaron que, pese a la identificación de estos subclados, la cantidad de casos continúa siendo baja y no se observaron cambios significativos en la gravedad clínica. Por ese motivo, recomendaron mantener las medidas habituales de prevención, control y atención de las infecciones respiratorias agudas, junto con una vigilancia epidemiológica fortalecida.

Coqueluche, hantavirus y dengue

El BEN también informó que, en las dos primeras semanas epidemiológicas de 2026, se confirmaron 47 casos de coqueluche en cinco jurisdicciones: provincia de Buenos Aires (31), Córdoba (ocho), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cinco), Santa Fe (dos) y Mendoza (uno). Las autoridades sanitarias remarcaron que la vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención y subrayaron la necesidad de mejorar las coberturas.

En cuanto al hantavirus, se confirmaron tres nuevos casos en el país —uno en diciembre de 2025 y dos en la SE 1 de 2026—, uno de ellos con desenlace fatal. De este modo, el total ascendió a 61 casos confirmados, con mayor concentración en la región Centro (34), seguida por el NOA (20) y la región Sur (seis). El Ministerio de Salud reiteró la importancia de la detección temprana ante síntomas compatibles en zonas con presencia de roedores reservorio.

Finalmente, durante la última semana se notificaron dos casos confirmados de dengue con antecedente de viaje, uno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro en la provincia de Mendoza. Con estos registros, sumaron 16 los casos confirmados en la temporada 2025/2026, en un contexto que continúa siendo de bajo riesgo de transmisión a nivel nacional.