"Supergripe" en Argentina: qué se sabe de la variante de influenza y qué hacer ante los primeros síntomas

"Supergripe" en Argentina: qué se sabe de la variante de influenza y qué hacer ante los primeros sín

La Argentina registró la primera muerte por la denominada “súper gripe” H3N2, una variante del virus de la influenza que ya circula en el hemisferio norte. La víctima fue un hombre de 74 años, que residía en España y había contraído la enfermedad antes de ingresar al país. El caso fue analizado por el Instituto Malbrán, que confirmó que se trataba de la nueva cepa H3N2, subclado K.

El fallecimiento ocurrió en la provincia de Mendoza, donde el paciente permaneció internado durante más de un mes en el Hospital Carrillo, en el departamento de Las Heras. Desde el centro de salud informaron que el hombre había sido ingresado a terapia intensiva a mediados de diciembre, con diagnóstico de gripe H3N2, en coincidencia con la cepa que mostraba mayor circulación en España y otros países del hemisferio norte.

Por su parte, el Ministerio de Salud provincial confirmó que se trata de la primera muerte por este virus en el país. El paciente presentaba comorbilidades, era fumador y padecía EPOC, lo que agravó su cuadro clínico hasta provocar el desenlace fatal.

Qué es la gripe H3N2 y por qué preocupa

La gripe H3N2 es una variante del virus de la influenza que circula todos los años, aunque no siempre con el mismo comportamiento. En esta oportunidad, la preocupación está vinculada a una mutación reciente, conocida como H3N2-K, que modificó algunas de sus características y le permitió evadir parcialmente la inmunidad generada por infecciones previas o por vacunas formuladas con cepas anteriores.

Especialistas señalaron que, si bien durante el verano el riesgo es menor debido a que las actividades se realizan mayormente al aire libre, ya se están registrando casos, y advirtieron que el mayor desafío llegará en otoño e invierno, cuando aumente la circulación del virus en espacios cerrados.

Los cuadros más graves suelen presentarse en adultos mayores y en personas con enfermedades crónicas, y la mortalidad en pacientes con patologías de base forma parte de la evolución esperable de este tipo de infecciones respiratorias, dio cuenta La Nación.

Cuándo estará disponible la vacuna

El infectólogo Ricardo Tejeiro explicó que los virus respiratorios no son exclusivos del invierno, aunque su impacto depende de la variante predominante. “Las cepas son las que componen la vacuna todos los años. En este caso, el virus mutó y nuestros anticuerpos no lo reconocieron, por eso sorprendió al hemisferio norte”, indicó.

Actualmente, la vacuna específica contra esta variante aún no está disponible en el país, pero se espera su llegada entre febrero y marzo, ya formulada con la cepa H3N2 predominante. Los especialistas recomiendan no demorar la vacunación una vez que esté disponible.

Grupos de riesgo que deben vacunarse

La vacunación antigripal es gratuita y obligatoria para los siguientes grupos:

Niños de 6 meses a 2 años

Personas mayores de 65 años

Embarazadas

Personal de salud

Personas con enfermedades crónicas

“La vacunación es necesaria para reducir la transmisión: nos protegemos nosotros y también a los demás”, subrayaron los especialistas.

Síntomas y medidas de prevención

Los síntomas de la gripe H3N2 no difieren de los de una gripe común e incluyen:

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Cansancio general

Ante la circulación internacional de esta variante, médicos recomiendan no subestimar el cuadro y reforzar las medidas de prevención habituales: lavado frecuente de manos, higiene de superficies y celulares, y vacunación cuando esté indicada.