“Supergripe” en Argentina: confirmaron la primera muerte y casos en 14 provincias

La denominada “supergripe” H3N2 continúa en expansión en el país y ya alcanza a 14 provincias, según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) difundido por el Ministerio de Salud de la Nación. En el informe también se confirmó la primera muerte asociada a este subclado de la gripe A, registrada en la provincia de Mendoza.

De acuerdo a los datos oficiales, en la última semana los casos confirmados se incrementaron más del 100 por ciento. Mientras que el reporte anterior contabilizaba 11 contagios en cinco provincias, el nuevo informe elevó la cifra a 28 casos confirmados distribuidos en gran parte del territorio nacional.

Según precisó el BEN, durante el período comprendido entre el 18 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026 se secuenciaron genomas de 50 casos de influenza A (H3N2). De ese total, 28 correspondieron al subclado J.2.4.1 (K), considerado el de mayor circulación actual. El resto se distribuyó entre otros subclados de la misma variante.

Los casos del subclado K se registraron en las provincias de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Un dato que genera preocupación es que casi la mitad de los contagios -13 de los 28- fueron detectados en personas internadas, mientras que los restantes 15 fueron atendidos de manera ambulatoria.

En cuanto a los grupos etarios, la mayoría de los casos se concentró en personas mayores de 60 años, seguidos por niños menores de 10 años. Además, solo seis de los pacientes confirmados con este subclado contaban con vacunación antigripal previa, lo que representa apenas el 21 por ciento.

La primera víctima fatal fue un ciudadano español de 74 años que había viajado a la Argentina para pasar las fiestas y permanecía internado por un cuadro grave de gripe. Se trata del primer fallecimiento confirmado en el país por el subclado K de la influenza A (H3N2).

Recomendaciones sanitarias

Ante este escenario, el Ministerio de Salud reiteró una serie de recomendaciones para prevenir la propagación de infecciones respiratorias. Entre ellas, mantener completos los esquemas de vacunación, realizar lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, evitar compartir objetos personales, desinfectar superficies de uso común y ventilar los ambientes.

Asimismo, se indicó que las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones hasta presentar mejoría clínica y permanecer al menos 24 horas sin fiebre.

Población objetivo para la vacunación

Las autoridades recordaron que deben vacunarse contra la gripe el personal de salud, personas embarazadas y puérperas, niños de entre 6 y 24 meses, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal estratégico. También se remarcó que padecer enfermedades crónicas, inmunodeficiencias, diabetes u obesidad mórbida aumenta el riesgo de desarrollar formas graves de influenza.