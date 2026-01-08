Qué personas deberían vacunarse tras la llegada de la “supergripe” H3N2 a la Argentina

Ante el aumento de casos de la denominada “supergripe” H3N2 a nivel mundial y la confirmación de su circulación en la Argentina, especialistas en salud pidieron no subestimar el cuadro y extremar las medidas de prevención. Así lo indicó el cardiólogo Jorge Tartaglione, quien alertó sobre el impacto que puede generar este virus altamente contagioso en el sistema sanitario.

Según explicó el médico, la H3N2 es una mutación de la influenza A que “se hizo muchísimo más contagiosa”, lo que provoca un incremento en las consultas médicas y en las internaciones cuando comienza a circular de manera sostenida. La presencia del virus en el país fue confirmada por el último Boletín Epidemiológico Nacional.

En este contexto, Tartaglione remarcó la importancia de la vacunación, especialmente entre los grupos de mayor riesgo, aun cuando la cepa que circula actualmente no coincida plenamente con la vacuna disponible. La actualización del esquema específico, indicó, se espera para los próximos meses.

Entre las personas que deberían priorizar la vacunación, el especialista mencionó a los mayores de 65 años, niños pequeños, pacientes con enfermedades crónicas —como afecciones cardíacas, hipertensión o diabetes— y personas con el sistema inmunológico comprometido. En estos casos, la gripe puede generar complicaciones más severas o agravar patologías preexistentes.

El médico también hizo especial hincapié en quienes planean viajar al exterior, sobre todo a países donde el virus ya presenta una circulación significativa, como Brasil, Bolivia o México. “Si vas a viajar y no tenés el plan de vacunación completo, es importante que te vacunes”, recomendó a LN+

En cuanto a los síntomas, explicó que no difieren de los de una gripe común e incluyen fiebre, tos, dolor de garganta y cansancio general. Sin embargo, reiteró que la alta transmisibilidad de esta variante exige mayor atención,

Por último, Tartaglione recordó que, además de la vacunación cuando esté indicada, continúan siendo fundamentales las medidas de prevención cotidiana, como el lavado frecuente de manos, la higiene de superficies y dispositivos de uso diario, y el cuidado de las personas más vulnerables.