Un fallecido por “supergripe” en Argentina: el paciente tenía múltiples comorbilidades

La provincia de Mendoza confirmó este martes 20 el primer fallecimiento por gripe A H3N2 en la Argentina. Se trata de un hombre de 74 años, que se encontraba internado en el Hospital Carrillo, en el departamento de Las Heras, y que presentaba múltiples enfermedades preexistentes, lo que complicó su evolución clínica.

Según informaron autoridades sanitarias provinciales, el paciente cursó un cuadro respiratorio grave que derivó en su deceso durante la mañana del martes. La víctima, de nacionalidad española, había arribado a Mendoza desde Europa para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia.

A las 48 horas de su llegada, comenzó a manifestar fiebre y síntomas respiratorios, por lo que fue trasladado inicialmente al Hospital Central. Ante el agravamiento del cuadro, el 17 de diciembre fue derivado al Hospital Carrillo, donde permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Un fallecido por “supergripe” en Argentina

La directora del centro de salud, Beatriz Montenegro, confirmó que el hombre padecía enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), arritmias cardíacas y otras patologías de base. “Sabíamos que tenía infección por gripe A H3N2 y que sus condiciones previas aumentaban significativamente el riesgo de complicaciones graves”, explicó.

Si bien tanto el paciente como su esposa contaban con el esquema de vacunación antigripal, la enfermedad avanzó hacia una neumonía, con fiebre persistente, dificultades respiratorias y dolor corporal, un cuadro que no pudo ser revertido pese a la atención médica recibida.

Desde el Ministerio de Salud de Mendoza indicaron que, desde su ingreso, el hombre permaneció bajo aislamiento estricto y que se activaron todos los protocolos sanitarios correspondientes. Además, se realizó un seguimiento de los contactos estrechos, tanto de las personas que viajaron con él como de los familiares que lo alojaron durante su estadía en la provincia.

La gripe A H3N2, en particular el subclado K, es una variante del virus influenza que actualmente predomina en el hemisferio norte y se caracteriza por su alta transmisibilidad, con mayor impacto en adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Situación epidemiológica en Argentina

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, en el país se confirmaron 28 casos de influenza A (H3N2) distribuidos en 14 provincias, entre ellas Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. La mayoría de los contagios se registró en personas mayores de 60 años y en menores de 10, y casi la mitad de los pacientes requirió internación.

El informe oficial advierte además que solo el 21% de los casos confirmados contaba con vacunación previa, un dato que refuerza la importancia de completar los esquemas de inmunización, especialmente en los grupos de riesgo.