 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad En Santa Fe

Incautaron más de 100 kilos de cocaína que ocultaban en el baúl de un auto

Gendarmería Nacional decomisó 105 kilos de cocaína que estaban ocultos en el baúl y en los zócalos de un vehículo que circulaba por una ruta de la provincia de Santa Fe.  

2 de Diciembre de 2025
La droga incautada por Gendarmería
La droga incautada por Gendarmería

Gendarmería Nacional decomisó 105 kilos de cocaína que estaban ocultos en el baúl y en los zócalos de un vehículo que circulaba por una ruta de la provincia de Santa Fe.  

En el marco del Plan Bandera, Gendarmería Nacional decomisó 105 kilos de cocaína que estaban ocultos en el baúl y en los zócalos de un vehículo que circulaba por el kilómetro 289 de la Ruta Nacional Nº 34, en la provincia de Santa Fe. El conductor quedó detenido por infracción a la Ley 23.737.

 

El procedimiento se realizó cuando los gendarmes detuvieron la marcha de un automóvil proveniente de la ciudad jujeña de La Quiaca. Durante la inspección, el can antinarcóticos “Sasha” mostró una reacción exaltada al pasar por la zona trasera del vehículo, lo que motivó profundizar el control.

Ante la señal positiva, la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela ordenó el traslado del rodado hacia la Subunidad. Allí, en presencia de testigos, los efectivos hallaron 100 panes con una sustancia blancuzca ocultos en compartimentos del baúl y en los zócalos. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína.

Como resultado, se secuestró la droga, el automóvil y otros elementos de interés para la causa, mientras que el involucrado quedó detenido a disposición de la justicia.

 

Temas:

cocaína Santa Fe Gendarmería
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso