Incautaron más de 100 kilos de cocaína que ocultaban en el baúl de un auto

En el marco del Plan Bandera, Gendarmería Nacional decomisó 105 kilos de cocaína que estaban ocultos en el baúl y en los zócalos de un vehículo que circulaba por el kilómetro 289 de la Ruta Nacional Nº 34, en la provincia de Santa Fe. El conductor quedó detenido por infracción a la Ley 23.737.

El procedimiento se realizó cuando los gendarmes detuvieron la marcha de un automóvil proveniente de la ciudad jujeña de La Quiaca. Durante la inspección, el can antinarcóticos “Sasha” mostró una reacción exaltada al pasar por la zona trasera del vehículo, lo que motivó profundizar el control.

Ante la señal positiva, la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela ordenó el traslado del rodado hacia la Subunidad. Allí, en presencia de testigos, los efectivos hallaron 100 panes con una sustancia blancuzca ocultos en compartimentos del baúl y en los zócalos. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína.

Como resultado, se secuestró la droga, el automóvil y otros elementos de interés para la causa, mientras que el involucrado quedó detenido a disposición de la justicia.