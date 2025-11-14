 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Impactante choque entre un tren y un camión en Santa Fe: el conductor saltó y se salvó

Un camión fue arrastrado por un tren en Maciel, Santa Fe. El conductor saltó a tiempo y salió ileso. Afortunadamente, no hubo heridos tras el impacto.

14 de Noviembre de 2025
El camión y su tráiler fueron arrastrados por la formación ferroviaria.
Un tren chocó a un camión este viernes en la ciudad de Maciel, provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió durante la mañana, cuando el conductor del vehículo intentaba llegar a una empresa de tinglados, pero quedó detenido a 100 metros de la fábrica, sobre las vías del tren.

 

El camión y su tráiler fueron arrastrados por la formación ferroviaria de más de doce vagones, durante varios metros.

 

Operarios ferroviarios, bomberos y efectivos de la policía se abocaron al accidente durante toda la mañana y finalmente despejaron la vía.

Investigaciones en curso y saldo positivo

No obstante, aún queda determinar los motivos por el cual el vehículo no pudo continuar con su marcha.

 

Ni la formación que se dirigía a Villa La Ribera, ni el camión que avanzaba hacia la fábrica debieron lamentar heridos gracias al rápido accionar del chofer, quien saltó de la cabina con gran velocidad al ver llegar el tren. (Con información de NA)

Temas:

Choque bomberos camión tren Santa Fe
