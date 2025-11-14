 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En la Ruta 18

Conductor de un BMW despistó cerca de San Benito y terminó en un cañaveral

Un automóvil despistó a la altura del kilómetro 40 de la Ruta 18. Uno de sus ocupantes sufrió heridas leves y fue derivado a un centro de salud de Colonia Avellaneda.

14 de Noviembre de 2025
Un BMW terminó en un cañaveral
Un BMW terminó en un cañaveral Foto: Bomberos Voluntarios Paranà

Pasado el mediodía de este viernes, se registró un despiste a la altura del kilómetro 40 de la Ruta 18, en la zona de San Benito – Espinillo, que movilizó a una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná.

 

En el automóvil, un BMW 320 i, viajaban tres ocupantes, según se indicó.

Bomberos Voluntarios Paranà

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que uno de los pasajeros presentaba heridas leves. Fue asistido en primera instancia y luego trasladado en una ambulancia del servicio 107 Emergencias hacia el Centro de Salud Asistencial de Colonia Avellaneda, donde le realizaron un control médico preventivo.

 

El personal de bomberos llevó adelante las tareas de control, verificación y aseguramiento del área afectada. Tras su intervención, el vehículo y la zona quedaron en condiciones seguras, permitiendo restablecer la circulación sin mayores inconvenientes.

 

Bomberos Voluntarios Paranà

Temas:

despiste San Benito cañaveral heridos
