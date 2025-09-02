Hundimiento de suelo en General Alvear: “la zona más afectada es la costera"

Las fuertes precipitaciones registradas durante la tormenta de Santa Rosa el pasado fin de semana dejaron serias consecuencias en la localidad de Puerto General Alvear, departamento Diamante. En la zona baja, a la vera del río Paraná, se produjeron hundimientos de suelo y rajaduras que afectaron estructuras cercanas a viviendas.

El intendente Alcides Medina explicó que los daños se dieron “en una zona de barranca que ya había tenido episodios anteriores, incluso más importantes”. Y añadió: “Lo que vimos con los vecinos es cómo podíamos intervenir, porque el acceso es muy angosto y se necesita tiempo y maquinaria pesada para trabajar allí”.

El jefe comunal señaló que la comuna planea avanzar en la compra de una motoniveladora y en tareas de mejoramiento de caminos. “Queremos embrozar y comprar equipamiento, pero si tiramos broza sobre los caminos y vuelve a llover, el agua se lo lleva todo”, advirtió.

Además, describió la complejidad del terreno: “Es una zona muy quebrada. Las rajaduras están sobre la vera del río, al final de donde está la mayoría de la población permanente. Allí predominan casas de fin de semana”.

Hundimiento en Puerto General Alvear

Accesos y funcionamiento de los servicios

Medina aclaró que los accesos principales al pueblo no quedaron interrumpidos pese a las intensas lluvias. “Entrando por San Francisco, el ingreso está impecable. La escuela primaria y secundaria están funcionando, al igual que el centro de salud y la comisaría”, indicó.

Sin embargo, el camino de tierra por Espinillo presentó complicaciones. Por ello, el intendente recomendó a turistas y visitantes “no utilizar ese acceso en días de lluvia, porque se vuelve intransitable”.

Se registró hundimiento de suelo en Puerto General Alvear

Próximos pasos

El jefe comunal aseguró que los trabajos de reparación y contención en la zona afectada comenzarán en cuanto mejoren las condiciones climáticas. “Cuando el tiempo lo permita, vamos a llevar maquinaria para reforzar la barranca y garantizar la seguridad de las familias”, concluyó Medina en diálogo con Elonce.