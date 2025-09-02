Tras las lluvias, se registró hundimiento de suelo en Puerto General Alvear

Las fuertes precipitaciones que dejó la tormenta de Santa Rosa durante el pasado fin de semana en la provincia de Entre Ríos provocaron serias consecuencias en la zona baja de Puerto General Alvear, departamento Diamante. A la vera del río Paraná se registraron hundimientos de suelo y rajaduras que afectaron a algunas estructuras de viviendas.
Expertos advirtieron que la barranca del Paraná es naturalmente susceptible a este tipo de fenómenos, pero remarcaron que Puerto General Alvear es una de las áreas más amenazadas.
Investigadores del Conicet determinaron que el paraje, ubicado al norte de la ciudad de Diamante y sobre la margen derecha de la desembocadura del arroyo La Ensenada, es altamente vulnerable a los deslizamientos y hundimientos.
La localidad ribereña sufre estos episodios de manera permanente, con consecuencias que se agravan tras las intensas lluvias.
En la provincia, los movimientos de suelo y desprendimientos en las barrancas del Paraná son considerados un fenómeno frecuente. Con cada evento climático de magnitud, como la tormenta de Santa Rosa, el riesgo se multiplica. (Con información de Paralelo 32)