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Gualeguaychú recibirá las instancias previas al mundial de tango: habrá jurado internacional

La ciudad entrerriana será sede de las preliminares del Tango BA Festival y Mundial el 30 y 31 de mayo. Participarán bailarines de toda la región y un jurado de prestigio internacional evaluará la competencia.

8 de Mayo de 2026
La localidad entrerriana formará parte del circuito clasificatorio del certamen internacional
La localidad entrerriana formará parte del circuito clasificatorio del certamen internacional

La ciudad entrerriana será sede de las preliminares del Tango BA Festival y Mundial el 30 y 31 de mayo. Participarán bailarines de toda la región y un jurado de prestigio internacional evaluará la competencia.

Gualeguaychú se prepara para vivir un fin de semana a puro tango con la llegada de las Preliminares Oficiales del Tango BA Festival y Mundial 2026, que se desarrollarán los días 30 y 31 de mayo. Por segunda vez, la ciudad formará parte del circuito clasificatorio, consolidándose como un punto de encuentro clave para bailarines de la región.

 

La convocatoria está dirigida a participantes de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y las ciudades bonaerenses de Zárate y Campana. Las parejas podrán competir en las categorías Tango Pista y Tango Escenario, además de las modalidades Milonga, Vals y Tango Senior. La inscripción permanecerá abierta hasta el 26 de mayo.

Foto: Tango BA
Foto: Tango BA

Jurado destacado

 

El certamen contará además con un jurado de destacada trayectoria internacional, integrado por Gisela Paula Natoli, Silvana Núñez, Iván Leonardo Romero y Facundo de la Cruz. Los cuatro artistas aportarán su experiencia y mirada en una instancia clave del campeonato.

 

Con una amplia trayectoria en la enseñanza, la coreografía y la participación en festivales internacionales, los jurados han sido protagonistas del crecimiento y difusión del tango en el mundo, además de haber formado a nuevas generaciones de bailarines.

Foto: Tango BA
Foto: Tango BA

Proyección internacional

 

El evento forma parte del calendario oficial que culmina en la gran final internacional en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los encuentros más importantes del género a nivel global. Durante las jornadas en Gualeguaychú habrá competencias, espacios de formación, milongas y exhibiciones abiertas al público.

 

Las parejas que resulten clasificadas accederán a la instancia final, donde competirán junto a representantes de distintas sedes del país y del exterior, en busca de consagrarse en uno de los escenarios más prestigiosos del tango mundial.

Temas:

Mundial de tango Gualeguaychú preliminares
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