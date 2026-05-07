La emoción de compartir el campo con su bisabuelo de 100 años: la historia de un productor que conmueve en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Mauro Francou, joven productor agropecuario de Ingeniero Sajaroff, compartió en “Moviendo el Avispero” cómo vive el trabajo rural junto a su abuelo y su bisabuelo de 100 años, en una historia atravesada por la tradición familiar, la tecnología y el amor por el campo.
La historia de Mauro Francou conmovió a la audiencia de “Moviendo el Avispero” luego de que se viralizara un video en redes sociales donde le mostraba un tractor nuevo a su bisabuelo Ismael, de 100 años. El joven productor de Ingeniero Sajaroff, departamento Villaguay, fue entrevistado en el programa y relató cómo conviven las nuevas tecnologías del agro con las enseñanzas transmitidas de generación en generación.
Durante la entrevista, Mauro explicó que actualmente representa la cuarta generación familiar vinculada al trabajo rural y destacó la importancia que tuvieron sus mayores en su formación personal y laboral. “La verdad que tenerlo a mi bisabuelo presente hoy en día es algo muy lindo. Todos los días lo tengo ahí en la casa por suerte”, expresó emocionado.
Además, recordó las historias que escucha desde pequeño sobre los antiguos modos de producción y el enorme esfuerzo que implicaba trabajar la tierra décadas atrás. “Ellos hacían poquitas hectáreas y ya con eso les alcanzaba, a diferencia de hoy que hay que hacer una gran cantidad de hectáreas para que sea rentable”, señaló.
Tradición, esfuerzo y vida en el campo
El productor destacó especialmente el ejemplo de trabajo que recibió de su bisabuelo, quien hasta hace apenas dos años continuaba realizando tareas de huerta de manera cotidiana. “Él fue muy trabajador y como que me enseñó eso del trabajo, de nunca abandonar, de insistir y siempre darle para adelante”, afirmó Mauro Francou.
Con 24 años, Mauro decidió instalarse definitivamente en el campo luego de terminar la secundaria técnica en Villaguay. Aunque gran parte de su adolescencia transcurrió en la ciudad por cuestiones educativas, aseguró que siempre supo cuál era su vocación. “Siempre fui muy interesado por el campo. Todos los fines de semana iba para allá y sabía que quería seguir con el campo”, contó.
Actualmente, junto a su familia desarrollan agricultura y ganadería de ciclo completo. Producen soja, trigo, maíz, girasol y sorgo, además de trabajar con hacienda bovina desde la cría hasta la terminación. Según explicó, las jornadas durante la cosecha pueden extenderse hasta la madrugada dependiendo de las condiciones climáticas y de humedad.
El campo y las redes sociales
Uno de los aspectos más destacados de la entrevista fue el crecimiento de Mauro Francou en redes sociales, donde comparte videos sobre las actividades rurales. El joven explicó que comenzó a subir contenido hace casi cuatro años, motivado por su interés en mostrar cómo es realmente la vida en el campo.
“Todos los días en el campo hay contenido, todos los días se hace algo distinto”, comentó. Su primer video surgió a partir de la transformación de una máquina mosquito pulverizadora en fertilizadora autopropulsada, un proyecto novedoso para la zona que despertó gran repercusión en YouTube.
Con el paso del tiempo, sus perfiles en Instagram y YouTube comenzaron a reunir seguidores tanto del ámbito rural como de grandes ciudades. “Me llegan muchos mensajes de gente de la ciudad de Buenos Aires que me responden en los videos diciéndome que no tenían ni idea de lo que es el campo y que se dan cuenta del sacrificio y del laburo que lleva toda la actividad agropecuaria”, relató.
Mauro también explicó que sus publicaciones muestran cada etapa del proceso productivo, desde la reparación de maquinaria hasta la siembra y la cosecha. “No solo la cosecha, sino todo el proceso previo”, remarcó.
Un mensaje para los jóvenes
Sobre el cierre de la entrevista, Mauro Francou dejó una reflexión dirigida a otros jóvenes que buscan desarrollar proyectos propios o emprender en distintas actividades. “Creo que principalmente hay que tratar de hacer lo que a uno le hace feliz y después de eso trabajar duro, meterle para adelante e insistir siempre hasta que las cosas se dan”, expresó.
También valoró el acompañamiento permanente de su familia y de su pareja, quienes apoyan tanto el trabajo rural como la producción de contenido para redes sociales. “Ella desde el día uno me motivó también cuando yo le dije: ‘Tengo ganas de subir videos’”, recordó.