Gualeguaychú: multitudinaria caravana náutica por la Memoria a 50 años de la dictadura militar

Durante la caravana se recordaron a los 37 desaparecidos de la ciudad durante la dictadura

En el marco de la Semana de la Memoria y a 50 años del Golpe de Estado en Argentina de 1976, la ciudad de Gualeguaychú fue escenario de una inédita caravana náutica en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado.

La actividad, organizada por Madres de Plaza de Mayo junto al Club Regatas Gualeguaychú, reunió a más de una treintena de embarcaciones que navegaron el río Gualeguaychú portando fotos y nombres de los 37 desaparecidos de la ciudad.

Créditos: R2820

La caravana partió desde el Camino de la Costa y recorrió distintos puntos emblemáticos, incluyendo el puente Méndez Casariego, la zona portuaria y la Isla Libertad, antes de regresar al punto de inicio.

Un homenaje desde el río

El río, símbolo identitario de la ciudad, se convirtió en escenario de memoria colectiva. Desde la costa, familiares, amigos y vecinos acompañaron con aplausos, registros fotográficos y gestos de profundo respeto.

La elección del agua como espacio de homenaje también remite a uno de los aspectos más oscuros de la dictadura, cuando cuerpos de desaparecidos fueron arrojados al Delta del Paraná en los llamados “vuelos de la muerte”.

Uno de los impulsores de la iniciativa, Matías Ayastuy, destacó la convocatoria y el acompañamiento de la comunidad, en especial de socios y autoridades del club organizador.

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Más iniciativas a 50 años del golpe militar

La jornada formó parte de las actividades conmemorativas por el aniversario del 24 de marzo, fecha en la que se recuerda a las víctimas de la última dictadura militar y se reafirma el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

En ese marco, este martes se realizará la tradicional movilización por el centro de la ciudad, que culminará en la Plaza San Martín con un acto central.

La caravana náutica dejó una imagen potente: el río como espacio de memoria viva, donde la historia, el dolor y el homenaje se entrelazaron en una jornada de fuerte significado colectivo.