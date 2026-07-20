Gualeguaychú: desde este lunes, comienza a funcionar el sistema de fotomultas en semáforos

Desde este lunes 20 de julio comenzará a funcionar en Gualeguaychú el Sistema de Fiscalización Electrónica del Tránsito Vehicular en cruces semaforizados. La medida forma parte de un convenio entre la Municipalidad y la Policía de Entre Ríos.

En esta primera etapa, los dispositivos automáticos instalados en distintos semáforos registrarán a los vehículos que avancen cuando la luz esté en rojo.

El sistema fotografiará al rodado en el momento exacto en que sobrepase la línea de frenado, ubicada antes de la senda peatonal.

Cómo funcionarán las fotomultas

Las autoridades de Gualeguaychú recordaron que la línea de frenado marca el límite obligatorio de detención y que detenerse sobre la senda peatonal también constituye una infracción.

Cada acta generada por el sistema incluirá la imagen del vehículo, el lugar, la fecha y la hora de la falta, además de la identificación del equipo utilizado.

También se incorporará información sobre los mecanismos legales disponibles para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a defensa.

Los radares todavía no multarán

Los cinemómetros y radares destinados a controlar la velocidad también forman parte del nuevo esquema de fiscalización de Gualeguaychú, pero todavía no se encuentran operativos.

Estos equipos están siendo instalados y señalizados en diferentes arterias y accesos de la ciudad.

Comenzarán a aplicar sanciones una vez que finalicen los procesos técnicos de homologación y habilitación correspondientes.

Qué pasará con las infracciones detectadas

Todas las faltas registradas mediante el sistema electrónico serán remitidas directamente a los Juzgados de Faltas de Gualeguaychú.

Desde la Agencia de Seguridad señalaron que la incorporación de esta herramienta permitirá automatizar parte de los controles vinculados con el respeto de los semáforos.

La implementación será progresiva y, por el momento, el foco estará puesto únicamente en las infracciones cometidas en los cruces semaforizados.