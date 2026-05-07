Frente frío en Entre Ríos: anuncian un "marcado descenso de temperaturas"

El ingreso de un frente frío comenzará a modificar las condiciones del tiempo en Entre Ríos y traerá consigo un marcado descenso de temperaturas luego de varios días con registros cálidos en la región. Así lo explicó el meteorólogo Sergio Jalfin durante su participación en el programa “Moviendo el Avispero”, que se emite todos los jueves de 16:30 a 17:30 horas por Elonce Radio & Streaming FM 98.7. El especialista brindó precisiones sobre cómo evolucionará el panorama climático en Paraná y el resto de la provincia.

Durante la entrevista, Jalfin detalló que las condiciones comenzarán a mejorar a partir de esta noche, aunque el cambio más importante estará vinculado al ingreso de aire frío. “El tiempo empieza a mejorar a partir de esta noche con temperaturas en descenso. El frente frío estará llegando con un marcado descenso de las temperaturas, después de días cálidos -ayer la máxima superó los 28 grados- y mañana la mínima va a estar en ocho o nueve grados y una máxima de 16ºC, además de un cielo parcialmente nublado”.

Asimismo, el especialista remarcó que el contraste térmico será significativo en comparación con las jornadas previas, cuando las temperaturas máximas se ubicaron muy por encima de los valores habituales para esta época del año. En esa medida, el cambio se sentirá especialmente durante las mañanas y noches, con registros térmicos considerablemente más bajos y condiciones más estables.

Foto: Elonce.

Fin de semana frío y con ráfagas de viento

De acuerdo con el pronóstico brindado por Jalfin, el sábado llegará acompañado de viento del sudoeste y un ambiente mucho más frío en toda la región. “Se viene un fin de semana con mucho frío y viento. El sábado con algunas nubes y ráfagas de viento del sudoeste, con una mínima estimada en seis grados y una máxima de 16ºC”.

Además de las bajas temperaturas, el viento será otro de los factores destacados durante el fin de semana, ya que podría intensificar la sensación térmica en distintos puntos de la provincia. Según explicó el meteorólogo, el ingreso de aire frío se mantendrá firme durante varios días y provocará que las mañanas sean especialmente frescas tanto en Paraná como en localidades del interior entrerriano.

En ese sentido, Jalfin indicó que las condiciones frías persistirán incluso más allá del domingo. “Va a seguir frio el domingo y buena parte de la semana con mínimas de seis a ocho grados y máximas de 18 a 20 grados. Recién hacia el final de la próxima semana, estará subiendo más la temperatura”.

Sin lluvias a la vista para los próximos días

No se prevén lluvias en el corto plazo. Foto: Elonce.

Respecto de las precipitaciones, el meteorólogo aclaró que podrían registrarse algunas lluvias aisladas durante la jornada de hoy, aunque luego predominará el tiempo estable en toda la provincia. “Con respecto a hoy, van a haber algunas lluvias dispersas. Luego, desde mañana y hasta el próximo jueves no hay precipitaciones a la vista en la ciudad de Paraná y toda la provincia de Entre Ríos”.

La mejora de las condiciones meteorológicas favorecerá jornadas con mayor presencia de sol, aunque el descenso térmico continuará siendo protagonista. El ingreso del frente frío también marcará un cambio importante en comparación con las temperaturas elevadas registradas durante los últimos días, que habían generado una sensación más cercana al verano que al otoño.