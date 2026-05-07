Sopló viento del sur y se espera un fuerte ingreso de aire frío para los próximos días

El alerta por tormentas finaliza este jueves y luego ingresará aire polar impulsado por la ciclogénesis. Prevén ráfagas de hasta 59 km/h y mínimas de 5°C en Paraná.
El alerta amarillo y naranja que anunció el Servicio Meteorológico Nacional para la provincia de Entre Ríos por lluvias y tormentas rige hasta la mañana de este jueves y tras ello, se espera que la ciclogénesis impulse mucho frío e intensas ráfagas en las próximas horas.
En la ciudad de Paraná, la lluvia no fue de la intensidad anunciada y a media mañana, comenzó a soplar viento sur que hizo descender la temperatura y levantó la humedad, protagonista de los primeros días de la semana.
Con el cielo parcialmente nublado, a la hora 11, la temperatura registraba 17.4°C; con una humedad de 85 %. El viento rotó del Sur a 30 km/h.
El resto de este jueves continuará con cielo cubierto y chance de algunas lluvias. El viento del sudoeste comenzará poco a poco a intensificarse, pudiendo alcanzar para el tramo final del día intensidades de ráfagas de hasta 40 km/h.
El ambiente se mantendrá bien fresco en esta jornada, y las temperaturas mínimas se prevén a última hora de la noche, con valores estimados en los 15°C.
Es justamente entre la noche de hoy y la madrugada del viernes cuando se sentirá de manera más concreta el recambio de masa de aire, permaneciendo aún bastante húmedo, pero con características mucho más frías.
El viernes amanecerá con una mínima cercana a 7 °C y por la tarde, una máxima de 16 °C. Esto estará condicionado por el fuerte viento que continuará soplando del sudoeste, aún un poco más fuerte que este jueves, con intensidades sostenidas de hasta 30 km/h.
Para el sábado se espera el ultimo día con fuerte influencia de la ciclogénesis. Será un día ventoso, según el Servicio Meteorológico Nacional, con vientos predominantes del sur, con ráfagas nuevamente en el rango de 51 a 59 km/h.
Las temperaturas más bajas se esperan para el amanecer del próximo domingo. El frío invernal volverá a dar el presente, con un amanecer con 5 °C en la capital entrerriana y baja sensación térmica, con cielo despejado.
La próxima semana promete mucha más calma meteorológica, con tiempo en líneas generales estable y temperaturas normalizándose poco a poco.