Un impactante tornado azotó zona rural de localidad bonaerense y destruyó una casa: videos del fenómeno

Un violento tornado destruyó una casa y dejó a una familia este miércoles por la tarde en el partido bonaerense de Las Flores.

El fenómeno meteorológico, que se dio en el marco de un intenso temporal que afectó a la región, obligó a un masivo despliegue de los servicios de emergencia tras recibir reportes de personas atrapadas bajo los restos de la construcción.

El epicentro del desastre fue el Paraje Harosteguy, ubicado a unos 12 kilómetros del casco urbano de la ciudad. Allí, la fuerza del viento derribó una antigua propiedad de material donde residía una familia compuesta por tres adultos y un menor.

En diálogo con la prensa local esta mañana, Matías Pais, segundo jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Flores, brindó detalles sobre la magnitud del evento y el operativo de rescate.

“La parte que se afectó es la zona rural. No tenemos registro de la velocidad del viento, justo el tornado cayó en una zona rural, en una casa en particular”, explicó el servidor público.

El llamado de alerta ingresó al cuartel a las 18:25, informando la gravedad de la situación en el paraje. Al llegar, los brigadistas se encontraron con un escenario de desolación.

Cerca del casco urbano

“La casa de una familia quedó totalmente destruida. Recibimos el llamado con personas atrapadas. Gracias a Dios las cuatro personas (tres adultos y un menor) están bien, fueron atendidas en el hospital de Las Flores”, detalló Pais, llevando tranquilidad sobre el estado de salud de los damnificados, quienes sufrieron politraumatismos pero se encuentran fuera de peligro.

Tornado esta tarde en zona rural de Las Flores, provincia de Buenos Aires. La supercelda también generó granizo de 5 cm en la zona pic.twitter.com/3kOLLPZFBd — Cindy 🌪 (@cindymfernandez) May 6, 2026

Sobre las características de la vivienda y el impacto del viento en el entorno, el jefe de bomberos describió: “La casa era de material, de construcción vieja. El viento arrasó el monte y todo lo que había. Es una zona de destrucción total”.

A pesar de la violencia del fenómeno, Pais destacó la cercanía que tuvo el tornado con la zona poblada: “En línea recta de lo que es el casco urbano son 12 kilómetros, pasó muy cerca”.

El operativo de emergencia contó con la participación de varias dotaciones de bomberos y ambulancias, que trabajaron a contrarreloj para asistir a las víctimas.

🌀🛑 Un tornado azotó a Las Flores: destrozo y gran parte de la ciudad permanece a oscuras 🐦 #C5N 📲 #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/MrcYNgIV5K — C5N (@C5N) May 7, 2026

Si bien el alerta por tormentas cesó en las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarillo por fuertes vientos para la zona, por lo que las autoridades locales recomendaron extremar las precauciones.

Hablan de un fenómeno de categoría F2

El violento fenómeno meteorológico que en las últimas horas afectó a la zona rural del partido de Las Flores, dejando importantes destrozos en sectores como el Paraje Harosteguy y La Porteña, continúa generando impacto y preocupación entre vecinos y autoridades.

Según indicaron especialistas y meteorólogos nacionales consultados tras el temporal, el tornado registrado en la región se habría tratado de un fenómeno de categoría F2 / EF2, con vientos que habrían superado los 200 kilómetros por hora, indicó Noticias de Las Flores.

INFO🚨> La tormenta supercelular que dejo #granizo dañino en Las Flores, desprendió un tornado🌪️ en zonas descampadas (por suerte). > Video filmando desde la Ruta 3.#tormentas #LasFlores #tornado pic.twitter.com/VhObt5S6ft — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) May 6, 2026

De acuerdo a la escala Fujita Mejorada (EF), un tornado comienza a clasificarse como EF2 a partir de los 178 km/h, por lo que las ráfagas registradas durante el evento ubicarían al fenómeno dentro de esa categoría de intensidad, considerada de fuerte poder destructivo.

Las consecuencias quedaron reflejadas en distintos puntos rurales del distrito, donde se registraron voladuras de techos, árboles caídos, estructuras destruidas y viviendas severamente afectadas. En Paraje Harosteguy, una casa sufrió un derrumbe total, dejando como saldo varios heridos con politraumatismos.

#ElDespertador ⏰ #LasFlores Un tornado ocasionó graves destrozos en el Paraje Harosteguy, ubicado en el partido bonaerense de Las Flores. La vivienda de una familia fue completamente destruida 📻 FM 103.1 - https://t.co/zWlfhJOCe5 pic.twitter.com/xe0I50Jl6v — 221 Radio 103.1 (@221radio) May 7, 2026

Especialistas advirtieron además que, de haber impactado de lleno sobre el casco urbano de Las Flores, las consecuencias podrían haber sido catastróficas, debido a la intensidad de los vientos y al nivel de destrucción que este tipo de fenómenos puede provocar en zonas pobladas.