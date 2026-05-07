Una ráfaga de viento destrozó la puerta del Cine Círculo de Paraná: “Se desintegró en pocos segundos”

Momentos de preocupación se vivieron este jueves en el Cine Círculo de Paraná, luego de que una fuerte ráfaga de viento provocara la rotura de una de las puertas de ingreso del edificio de calle Andrés Pazos 339. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y solo hubo daños materiales.

El episodio ocurrió durante la mañana, cuando una de las trabajadoras abrió la puerta principal y una ráfaga de viento hizo que el vidrio templado golpeara con fuerza hasta desintegrarse.

Una ráfaga de viento destrozó la puerta del Cine Círculo de Paraná

Iván, encargado del lugar, explicó a Elonce que todo sucedió en cuestión de segundos. “La puerta se embolsa con el viento y cuando se abre fuerte hace tope y el vidrio se desintegra”, relató.

El vidrio se desintegró por completo

Según detalló, el sistema de vidrio templado evitó consecuencias mayores debido a que el material no se fragmentó en grandes pedazos cortantes, sino que se desgranó al impactar.

“Estos vidrios están preparados para que, cuando ocurre algo así, no se rompan en partes peligrosas”, señaló.

El vidrio templado “se desintegró en pocos segundos” (foto Elonce)

En ese momento no había clientes ni personas esperando ingresar a las funciones del cine, aunque una joven transitaba por la vereda al momento del incidente.

“Cuando salí a ver qué había pasado, la chica ya seguía caminando. Por suerte no ocurrió nada grave”, indicó.

Concientización por el viento

Desde Cine Círculo aprovecharon el episodio para advertir sobre el riesgo que generan las fuertes ráfagas de viento en puertas de vidrio tipo Blindex, especialmente cuando se abren hacia el exterior.

Iván explicó que este tipo de estructuras pueden soltarse fácilmente de las manos si el viento impacta con fuerza. “Cuando las puertas dicen ‘empuje’ o ‘tire’ es justamente por esto. Si se empuja hacia afuera con viento fuerte, la puerta hace tope y puede explotar el vidrio”, comentó.

El responsable del lugar indicó además que no habían dimensionado la intensidad del viento hasta que ocurrió el hecho.

Cine Círculo de Paraná (foto Elonce)

Las funciones continúan normalmente

Tras el incidente, personal técnico comenzó inmediatamente las tareas de reemplazo y reparación de la puerta dañada.

Desde Cine Círculo confirmaron que la situación no afecta el normal funcionamiento de la cartelera y que las actividades continúan durante la jornada.

Entre los estrenos previstos se encontraba la película Emboscada, dirigida por Mauro Bedendo y filmada en localidades de Entre Ríos como Villa Urquiza y La Picada.

“Lo importante es que todos estamos bien y que no pasó a mayores”, concluyó Iván.