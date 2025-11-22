Fuerte ascenso térmico tras el temporal: se instala aire seco y estable con temperaturas de hasta 34ºC

Durante las últimas horas, el sistema frontal que generó lluvias, tormentas y viento en gran parte del centro y norte de Argentina comenzó a desplazarse definitivamente hacia el norte del país. “Este corrimiento permitió el ingreso de una masa de aire más seco, lo que favorece condiciones mayormente estables en gran parte del territorio nacional”, explicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis a Meteored. Y agrego: “La situación contrasta con lo ocurrido recientemente, cuando el avance frontal dejó acumulados puntuales pero muy significativos en sectores del Litoral y la región pampeana”.

“La estabilización de las condiciones se combinará con un cambio clave en la circulación del viento. El flujo comenzará a rotar paulatinamente al sector norte sobre la porción central y norte del país, un patrón que favorece el ingreso de aire cálido desde latitudes bajas”, pronosticó el especialista. E indicó, además, que “este proceso promoverá un ascenso térmico sostenido que se intensificará día tras día, impulsando temperaturas muy superiores a los valores normales para esta época del año”.

De acuerdo a las proyecciones de De Benedictis, este escenario será dominante durante el fin de semana extra largo y se profundizará durante la próxima semana. “El aumento térmico será notorio no solo en la franja central, sino también en el norte argentino, donde se espera que las temperaturas alcancen valores extremos, con marcas que podrían superar ampliamente los registros climatológicos habituales para noviembre”.

De hecho, el cielo se encuentra despejado este sábado en la capital entrerriana y para la jornada se esperan temperaturas que oscilarán entre 11 y 24ºC con vientos del este rotando al sudeste y luego al este, nuevamente. Para el domingo, en tanto, se prevé cielo despejado a ligeramente nublado con marcas térmicas que rondarán entre los 11 y 26ºC con vientos este rotando al noreste y finalmente al este.

Las temperaturas continuarán en ascenso y para el lunes, último día del feriado extra largo, se anuncia una máxima de 28ºC con una mínima esperada de 14ºC con vientos del norte rotando al noreste.

El incremento de las marcas térmicas será uno de los elementos más relevantes del período de pronóstico. Para lo que resta de la semana, el viento norte ya favorecerá máximas que superarán ampliamente los promedios de la época. Es más, para Paraná, se pronostican registros que, hacia el miércoles, prepararán a los 34ºC.