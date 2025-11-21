Habilitaron el ingreso al agua en el Balneario Municipal de Paraná y definieron zonas de baño

REDACCIÓN ELONCE
Quedó formalmente habilitado el ingreso al río en el Balneario Municipal tras la colocación del boyado de seguridad. Desde el área de Borde Costero confirmaron los horarios del operativo de guardavidas y advirtieron que Bajada Grande no se habilitará para bañistas por la inestabilidad del terreno.
La Municipalidad de Paraná dejó habilitado el ingreso a las aguas del río Paraná en el Balneario Municipal, tras la finalización de las tareas de colocación de boyas.
La medida marcó el inicio de la temporada estival en uno de los principales espacios públicos de la ciudad, donde ya comenzó a funcionar el operativo de seguridad balnearia.
Amalia Ferreira, directora general del Borde Costero, confirmó la habilitación y destacó el comportamiento del nivel del río en comparación con temporadas anteriores.
"El río respondió genial este año; el año pasado y el anterior la bajante perjudicó un montón", señaló la funcionaria. Sin embargo, aclaró que existen pendientes pronunciadas cerca de la costa, por lo que se reforzaron las medidas de precaución.
"Se insiste mucho en el doble bollado para que la gente no acceda más allá y las embarcaciones tampoco", explicó.
Operativo de seguridad y playas no habilitadas
En relación al cuerpo de guardavidas, se dispuso un total de 70 agentes distribuidos en los distintos espejos de agua del municipio, incluyendo piletas y playas, quienes cubrirán los turnos de 8 a 14 y de 14 a 20, de lunes a lunes.
Ferreira detalló que la playa de Bajada Grande no fue habilitada para el ingreso al agua debido a las condiciones del lecho del río. "Bajada no la vamos a habilitar porque está muy peligroso, es un terreno muy delicado en pronunciada bajada", afirmó. En ese sector, se colocó cartelería indicativa prohibiendo el baño.
Respecto al balneario Thompson, se informó que contará con una mayor dotación de personal, entre 10 y 11 guardavidas, debido a la afluencia generada por las escuelas de SUP y eventos deportivos.
Sobre las obras en este sector, Ferreira indicó que se realizaron trabajos de dragado y que empleados municipales fabricaron sombrillas de paja para recuperar la estética tradicional del lugar. "Queremos recuperarlo, es una típica postal que al paranaense le queda en su retina" , comentó.
Mantenimiento y cuidado de los espacios
Durante la entrevista, la funcionaria hizo hincapié en la importancia del cuidado de las instalaciones públicas ante hechos de vandalismo registrados recientemente, como daños en los decks de madera provocados por motocicletas y la sustracción de barandas en el playón deportivo. "Lo más triste es encontrarse con daños; cuesta un montón concientizar a la gente", lamentó.
Finalmente, se confirma que los sanitarios estarán disponibles durante el horario de playa y se prevén ampliaciones en los baños del camping del Thompson para responder a la demanda de la temporada.
Según los pronósticos manejados junto al Instituto Nacional del Agua y Prefectura, se espera que el nivel del río permita el disfrute de las playas durante todo el verano.