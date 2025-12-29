Expectativas por el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante: "Los alojamientos homologados ya están todos reservados"

Comenzó este lunes la venta presencial de entradas para el Festival de Jineteada y Folclore en Diamante. Los interesados podrán adquirir sus tickets en el Multiespacio de Cultura, ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Urquiza.

Según se informó, podrán comprarse en el lugar el martes 30 de diciembre, viernes 2 de enero, lunes 5 de enero, martes 6 y miércoles 7 de enero, de 7:30 a 13 hs.

Además de la venta presencial en el Multiespacio de Cultura, los asistentes podrán adquirir sus entradas en las boleterías del festival durante el evento, lo que permitirá una mayor comodidad para quienes no puedan acceder a las fechas previas.

Al respecto, Ezio Gieco, intendente de Diamante, indicó a Elonce que “hace una semana comenzó la venta online y en muy pocas horas se vendieron prácticamente todas las entradas para el domingo, que contará con la actuación de Abel Pintos”.

Gieco agregó que la ocupación hotelera ha sido "inmediata" desde que se definió la cartelera artística. “La expectativa que tenemos es muy grande, tremenda, porque las consultas y la venta de servicios comenzaron de inmediato cuando se confirmó la programación", expresó.

Además de la música, el festival ofrecerá una experiencia única en el campo de la jineteada. Este año, habrá más de 350 montas, y se destacará la participación de 10 reservados, una atracción poco común en los festivales de la región.

Gieco explicó que estos “ofrecen una oportunidad especial para el público, ya que no es común ver tantas montas especiales en un solo evento. Los festivales generalmente tienen una, dos o tres montas especiales, pero aquí vamos a tener 10 oficiales el día lunes, lo que representa un gran atractivo para todo el público”.

También, el festival contará con exhibiciones de tropillas entabladas y más de 1000 caballos que participarán de las demostraciones, destacando el tradicional campo Martín Fierro.

Alta demanda en alojamientos

Con la llegada del festival, los alojamientos en la ciudad de Diamante tienen una alta demanda. “Los alojamientos homologados por la Dirección de Turismo, hace más de 30 días que ya están ocupados”, señaló Gieco. Sin embargo, el intercambio de oferta y demanda se ha intensificado a través de redes sociales, agencias inmobiliarias y plataformas de compraventa, donde se ofrecen opciones como cabañas, viviendas y otros tipos de alojamiento.

“Se hacen contratos entre las partes para la ocupación, y también vemos que muchas familias optan por ceder sus viviendas o espacios a aquellos que vienen a disfrutar del festival", agregó el intendente.

Además, Gieco destacó que este intercambio no se limita solo a la ciudad de Diamante, sino que se extiende a localidades cercanas, como Viale, Seguí, Victoria, Paraná, y las aldeas alemanas. "La gente está buscando alternativas en todo el corredor cercano, lo que demuestra el gran interés que ha generado este evento”, subrayó.

Cartelera artística

-Jueves 8 de enero: CAMPEDRINOS, DNI Folklore, Litoral Mitá, “El Flaco” Julio Figueroa y Ballet Ancát

-Viernes 9 de enero: JORGE ROJAS, Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina, Las Voces de Montiel, Mi Sueño Chamamé, Valentín Fernández, Diamante Baila y Ballet Ancát.

-Sábado 10 de enero: SERGIO GALEGUILLO, Canto del Alma, Adrián Maggi, Pablo Spinetti y Los del Tuyú, Sofi Drei, Diamantinos, Diamante Baila y Ballet Emoveré.

-Domingo 11 de enero: ABEL PINTOS, Los Musiqueros Entrerrianos, Gustavo Reynoso Trío, Bernardita Gutiérrez.

-Lunes 12 de enero LAZARO CABALLERO, Los Majestuosos del Chamamé, La Clave Trío, Copla Alta Son3, Ballet Emoveré, Ballet Ganador del 3° Encuentro de Danzas, Comisión de Apoyo al Festival.