Comienza este lunes la venta de entradas para el Festival de Jineteada y Folclore en Diamante

Ya se palpita una nueva edición del Festival de Jineteada y Folclore.

Este lunes 29 de diciembre, a partir de las 10 horas, comenzará la venta presencial de entradas para el esperado Festival de Jineteada y Folclore en Diamante. Los interesados podrán adquirir sus boletos en el Multiespacio de Cultura, ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Urquiza. Esta es la primera oportunidad para obtener entradas de manera presencial antes de que arranque el evento.

Días y horarios de venta

La venta de entradas continuará durante los siguientes días:

Lunes 29 de diciembre, de 10 a 13 hs.

Martes 30 de diciembre, viernes 2, lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de enero, de 7:30 a 13 hs.

Foto: Archivo Elonce.

Además de la venta presencial en el Multiespacio de Cultura, los asistentes podrán adquirir sus entradas en las boleterías del festival durante el evento, lo que permitirá una mayor comodidad para quienes no puedan acceder a las fechas previas.

Descuento para vecinos de Diamante

Un dato importante es que los vecinos de Diamante podrán disfrutar de un beneficio exclusivo: el Descuento Diamantino, disponible para las noches del viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de enero. Para acceder a este descuento, los residentes deberán presentar su DNI, lo que permitirá un precio reducido para disfrutar del festival.