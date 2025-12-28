 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Edición 2025

Comienza este lunes la venta de entradas para el Festival de Jineteada y Folclore en Diamante

Este lunes 29 de diciembre arranca la venta presencial de entradas para el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. Las entradas estarán disponibles en el Multiespacio de Cultura.

28 de Diciembre de 2025
Ya se palpita una nueva edición del Festival de Jineteada y Folclore.
Ya se palpita una nueva edición del Festival de Jineteada y Folclore. Foto: Archivo Elonce.

Este lunes 29 de diciembre, a partir de las 10 horas, comenzará la venta presencial de entradas para el esperado Festival de Jineteada y Folclore en Diamante. Los interesados podrán adquirir sus boletos en el Multiespacio de Cultura, ubicado en la intersección de las calles 25 de Mayo y Urquiza. Esta es la primera oportunidad para obtener entradas de manera presencial antes de que arranque el evento.

 

 

Días y horarios de venta

 

La venta de entradas continuará durante los siguientes días:

 

Lunes 29 de diciembre, de 10 a 13 hs.

 

Martes 30 de diciembre, viernes 2, lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de enero, de 7:30 a 13 hs.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Además de la venta presencial en el Multiespacio de Cultura, los asistentes podrán adquirir sus entradas en las boleterías del festival durante el evento, lo que permitirá una mayor comodidad para quienes no puedan acceder a las fechas previas.

 

Descuento para vecinos de Diamante

 

Un dato importante es que los vecinos de Diamante podrán disfrutar de un beneficio exclusivo: el Descuento Diamantino, disponible para las noches del viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de enero. Para acceder a este descuento, los residentes deberán presentar su DNI, lo que permitirá un precio reducido para disfrutar del festival.

Temas:

Festival de Jineteada y Folklore de Diamante Nuestras Fiestas
