Comienza el Festival de Jesús María con una puesta inédita por su 60º aniversario

Este jueves comienza el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María en su edición número 60, con una puesta en escena de apertura que fue anunciada como una de las más ambiciosas en la historia del anfiteatro José Hernández. La propuesta busca conmemorar el aniversario de diamante del tradicional evento, combinando despliegue tecnológico, identidad cultural y tradición gaucha.

Al respecto, el secretario de programación del festival, Nicolás Tottis, adelantó detalles de la edición 2026 y aseguró a Cadena 3 que se trata de “una apuesta única e irrepetible” pensada especialmente para homenajear los 60 años de trayectoria. “Queremos que cada jornada se sienta como una fiesta distinta, como el cumpleaños más largo del mundo”, explicó.

Bajo ese lema, la organización duplicó los recursos técnicos y transformó el predio en un escenario completamente inmersivo. Según detalló Tottis, la infraestructura contó con más de 1.000 metros de pantallas LED y alrededor de 500 móviles de iluminación distribuidos en todo el anfiteatro, con el objetivo de que el público pudiera vivir la experiencia desde cualquier sector.

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María (foto archivo)

“La idea fue que el espectador se sienta dentro de una gran producción cinematográfica, sin importar desde dónde mire el espectáculo”, señaló el funcionario, al referirse al diseño escénico y visual que acompañó la apertura.

Entre las principales novedades, Tottis reveló la incorporación de una grúa gigante ubicada en la boca del túnel principal del predio. Ese dispositivo sostendrá un segundo escenario elevado, que se convertirá en una de las grandes sorpresas visuales de la edición aniversario.

Desde ese espacio se coordinará el ingreso de los 700 caballos y las tropillas entabladas, que este año contaron con un diseño de sonido y luces completamente renovado. “El ingreso de los caballos tendrá un tratamiento sonoro y lumínico distinto a todo lo que se vio antes”, indicó.

El acto inaugural se realizará a las 21 y tendrá una duración aproximada de 18 minutos. Según anticipó Tottis, incluye un despliegue aéreo impactante y “sorpresas en el cielo”, pensadas para reforzar el carácter festivo y simbólico del aniversario.

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María (foto archivo)

A pesar del fuerte componente tecnológico, desde la organización remarcaron que la tradición ocupará un lugar central. El campo del anfiteatro se vestirá con los colores patrios y albergará a más de 1.000 bailarines en escena, junto a alumnos de escuelas que forman parte de la identidad histórica del festival.

“El objetivo es representar fielmente los 60 años del festival, combinando el despliegue folclórico con una puesta moderna”, explicó el secretario de programación.

En un gesto de apertura hacia la comunidad, la jornada inaugural contará con una entrada de carácter colaborativo, con valores que oscilaron entre los 1.000 y los 50.000 pesos. “Queremos que vengan con sus hijos y con la familia, porque esto es algo que no se va a volver a repetir en otro momento del festival”, afirmó Tottis.

El despliegue técnico también está pensado para la transmisión digital. La organización busca que la magnitud del sistema de iluminación y el sonido de última generación pudieran trasladarse a la pantalla, permitiendo que espectadores de todo el país fueran parte del festejo por las seis décadas del Festival de Jesús María.

Grilla completa

Jueves 8/1

Jairo

Destino San Javier

Los Nombradores del Alba

Nati Pastorutti

Damián Córdoba

Decime Chango

Bien Argentino

Viernes 9/1

Los Palmeras

Q'Lokura

DJ Fer Palacio

Los 4 de Córdoba

Lautaro Rojas

Angelo Aranda

Sábado 10/1

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

Sant2

Mati Rojas

Domingo 11/1

Christian Herrera

Lázaro Caballero

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12/1

Los Tekis

Laty Lam

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Martes 13/1

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14/1

Luciano Pereyra

La Konga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15/1

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16/1

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Loy Carrizo

Los Alonsitos

Sábado 17/1

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreteros

La Clave Trío

Domingo 18/1

Los Manseros Santiagueños

Desakta2

Raly Barrionuevo

Dúo Coplanacu

Flor Paz

Simón Aguirre

Ganador Certamen "Camino al Festival"

Detalles

Los espectadores podrán ingresar al Anfiteatro a partir de las 18. El inicio del espectáculo está programado para las 19 y la finalización del show se estima cerca de las 4.

Staff de Conducción y Campo

El equipo de transmisión y de campo estará compuesto por los siguientes profesionales:

Locutores: el micrófono estará a cargo de Erica Pereyra y Alejandro Bustos.

Relatores de jineteada: el relato vibrante de la doma será narrado por Néstor Ramello, Daniel Fazi, Nacho Besteiro y Nahuel Pellejero.

Payadores: pondrán la rima y la poesía en el campo Nicolás Membriani, Carlos Marchesini y Pedro Saubidet.

Capataz de Campo: el responsable de la organización en la arena será José Luis Andraca.

Apadrinadores: el equipo de seguridad y apoyo estará conformado por Luis López, Luis Hernández, Chimenea Martínez, Juan M. García, Matías Audicio y Gabriel Villa.

Jurados: los puntajes serán definidos por los Jurados de Jineteadas: Diego Borda, Héctor Toranzo y Emanuel De Los Ríos, mientras que el Jurado de Tropillas será Mauricio Borges.

Equipo de salud y arte

El festival contará con un equipo especializado para la atención y el espectáculo:

Salud y Veterinaria: el equipo médico de campo lo integran el Dr. Eduardo López y la Dra. Daniela Bustamante. La kinesiología estará a cargo de la Lic. Florencia Rivadero y Ciprián. En el ámbito veterinario estarán la Méd. Vet. Noelia Senia y la Méd. Vet. Fabiana Liziardi.

Arte y Estilo: la apertura estará a cargo de los ballets Martin Fierro y Coraje de Tradiciones. El estilismo será de Hairstyle by Andy Rey, y la música de las pausas la pondrán los DJs Fede Flores y Johni Monzón.

Las tropillas de la fiesta

El campo recibirá a destacadas tropillas de todo el país: El Fogón de Los Gauchos de Líbano (General Lamadrid, Buenos Aires), Asociación Fogón de Los Gauchos Coronel Pringles (Coronel Pringles, Buenos Aires), El Destino de Nello González (Villa Mercedes, San Luis), Los Diablitos de Juan Arzuaga (Maipú, Buenos Aires), La Surera de Jorge Sap (Ibicuy, Entre Ríos), Los Orientales de Pedro Lahitte (Cachari, Buenos Aires), La Pumita de Enzo Vega (Tomás M. Anchorena, La Pampa), El Cencerro de Franco Piccione (Arrufo, Santa Fe), Los Callejeros de Miguel Ojeda (Coronel Pringles, Buenos Aires), Los Malacara de Hernán Mannarino (Florencio Varela, Buenos Aires), La Embrujada de Marcelo Martinenco (La Laguna, Córdoba), La Andariega de los Hermanos Tolosa (Coronel Pringles, Buenos Aires), El Cencerro de Juan Francisco "Paco" López (V. Mercedes, San Luis), La Ciprianera de Hnos. Ortega (Chascomús, Buenos Aires), Los Baguales de Américo y Federico Eleicegui (Tres Lomas, Buenos Aires), La Flor del Pago de Eduardo Daneo (Etruria, Córdoba), La Herencia de Ernesto Garbers e hijos (Choele Choel, Río Negro) y La Mira Pampa de Juan Arruza (La Japonesa, Río Negro).