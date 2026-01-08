Entre Ríos vuelve al Festival de Jesús María con cuatro jinetes en competencia

La delegación de Entre Ríos regresa al Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María luego de un año sin participación y vuelve a estar presente en uno de los escenarios más importantes de la jineteada a nivel nacional. La provincia presentó este año cuatro representantes, entre titulares y suplente, en distintas categorías.

Tras haber quedado fuera de la edición anterior, el equipo entrerriano retoma su participación con jinetes provenientes del norte y del sur de la provincia. En esta oportunidad, integraron la delegación Ulises Laporta en la categoría Clinas, Hugo Gallegos en Grupa, Víctor Sena en Bastos y Cachy Reyes como suplente, con participación en todas las categorías.

Debutantes entrerrianos en el certamen

Dos de los jinetes entrerrianos tendrán su primera experiencia en el Festival de Jesús María. Ulises Laporta, oriundo del norte entrerriano, debutará en la categoría Clinas. El joven jinete se formó en la escuela de Gustavo Jacobo y llega al certamen luego de varias temporadas de competencia en distintos festivales, donde logró consolidarse en su categoría.

Laporta, Gallegos y Sena (foto archivo)

Otro de los debutantes será Hugo Gallegos, representante del norte provincial, quien compitió en la categoría Grupa. El jinete afrontará su primera presentación en el festival, luego de una trayectoria en certámenes regionales que le permitió acceder al escenario mayor de la doma.

Experiencia y revancha

Dentro de la delegación también habrá jinetes con experiencia previa en el Festival de Jesús María. Víctor Sena, representante del sur entrerriano, volverá a competir en la categoría Bastos. El jinete ya había participado en ediciones anteriores y regresa al certamen con el objetivo de sumar una nueva actuación en el campeonato.

Cachy Reyes, en tanto, integra el equipo como suplente y es señalado como uno de los jinetes con mayor trayectoria dentro de la delegación. Su participación abarca todas las categorías, aportando experiencia al conjunto entrerriano.

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María (foto archivo)

La vuelta de Entre Ríos al Festival de Jesús María marca el reencuentro de la provincia con el principal escenario de la jineteada argentina, luego de un año de ausencia, y vuelve a posicionar a sus representantes dentro del calendario nacional de la doma.