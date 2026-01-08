Festival de Diamante: “Habrá más de 350 montas de primer nivel para revalorizar la tradición”

Desde este miércoles y hasta el 12 de enero se desarrollará el 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore, uno de los eventos tradicionalistas más convocantes del verano argentino, que será transmitido en vivo por Elonce durante las cinco jornadas, en el marco del ciclo “Nuestras Fiestas”.

El Campo Martín Fierro será nuevamente el escenario de esta celebración que reunirá propuestas artísticas, culturales, gastronómicas y turísticas, con una fuerte presencia de la tradición gaucha y expresiones folclóricas de distintos puntos del país.

Festival de Diamante

Jineteada y montas previstas

El responsable de la jineteada, Rodrigo Ponti, brindó detalles de la organización y del campeonato que se desarrollará a lo largo de las cinco noches. “Hemos conformado un grupo de 17 contratadas para realizar alrededor de entre 350 y 400 montas durante los cinco días”, señaló en diálogo con Elonce.

En ese marco, explicó que participarán tropillas de diferentes provincias. “Las tropillas de primer nivel bajan desde Córdoba, Buenos Aires, desde nuestra provincia y desde Santa Fe. Creemos un espectáculo de muy alto nivel, con una final para el día lunes”, indicó.

Ponti destacó además que “este año van a entrar a lo que es la rueda final caballos de montas especiales, de los mejores caballos del país”, y precisó que esas montas especiales formarán parte de la definición del campeonato.

Selección de montadores y tropillas entabladas

Sobre los jinetes, el referente explicó que “se hizo una selección de montadores, alrededor de 300 montadores que van a participar durante el campeonato”. Detalló que la selección se realizó “durante todo el año para tratar de que el nivel sea lo máximo posible”.

En cuanto a las tropillas entabladas, informó que habrá “25 tropillas entabladas”, que tendrán un rol destacado durante la jornada del lunes. “Van a ser una demostración muy linda, con un encierro y un entrevero”, sostuvo.

Asimismo, recordó que el sábado se realizará el desfile de agrupaciones tradicionalistas. “Van a recorrer las calles con llegada al predio, con un reconocimiento a cada una de ellas por el esfuerzo que hacen para acompañarnos”, explicó.

Tradición, identidad y convocatoria

Ponti subrayó el valor cultural del festival y su trayectoria. “Estos eventos culturales le hacen muy bien a mantener nuestras raíces y nuestro patrimonio”, afirmó, y agregó que la edición número 54 busca consolidar al festival “como uno de los festivales grandes del país”.

En relación a la final, destacó la presencia de caballos reconocidos en el ambiente. “Hay caballos de montas especiales que van a entrar el día lunes a nuestra rueda final. El 28, que baja desde Arroyo Corto, provincia de Buenos Aires, y El Diferente, que viene desde Pringles”, mencionó.

También resaltó el marco que aportarán las tropillas entabladas. “Vamos a congregar entre 280 y 300 caballos sueltos dentro del predio, que le brindan un colorido muy especial a la fiesta”, dijo.

Público, entradas y organización

El responsable de la jineteada indicó que el festival convoca público de distintas provincias y países. “Hemos recibido llamados desde Córdoba, Buenos Aires, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Uruguay y Brasil”, afirmó, y confirmó que “la delegación de Brasil llegó anoche”.

Respecto al funcionamiento del predio, explicó que “las puertas se abrirán a las 18 horas”, mientras que “el acto de apertura será a las 19” y “alrededor de las 20:15 se largará el primer caballo”.

En relación a las entradas, indicó que la venta online se realizó con normalidad y que también habrá venta presencial. Además, señaló que “se amplió el ingreso para que haya una entrada mucho más fluida”.

Finalmente, sobre las condiciones climáticas, aclaró que “en caso de suceder algún fenómeno que altere el normal funcionamiento, todo se va a anunciar a través de las redes oficiales, la página del festival y los medios de comunicación”.

El detalle de la programación

JUEVES 8

Campedrinos

DNI Folklore

Litoral Mitá

“El Flaco” Julio Figueroa

Ballet Ancát

VIERNES 9

Jorge Rojas

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

Las Voces de Montiel

Mi Sueño Chamamé

Valentín Fernández

Diamante Baila

Ballet Ancát

SABADO 10

Sergio Galleguillo

Canto del Alma

Adrián Maggi

Pablo Spinetti y Los del Tuyú

Sofi Drei

Diamantinos

Diamante Baila

Ballet Emoveré

DOMINGO 11

Abel Pintos

Los Musiqueros Entrerrianos

Gustavo Reynoso Trio

Bernardita Gutiérrez

LUNES 12

Lázaro Caballero

Los Majestuosos del Chamamé

La Clave Trio

Copla Alta

Son3

Ballet Emoveré

Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas Comisión Apoyo al Festival