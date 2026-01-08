 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Con transmisión de Elonce

Esta noche comienza el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante

Durante las cinco lunas festivaleras Diamante vibrará con la 54° edición de su festival más convocante, que tendrá transmisión en vivo y una cobertura especial de Elonce.

8 de Enero de 2026
Comienza el Festival de Diamante
Comienza el Festival de Diamante

REDACCIÓN ELONCE

Durante las cinco lunas festivaleras Diamante vibrará con la 54° edición de su festival más convocante, que tendrá transmisión en vivo y una cobertura especial de Elonce.

Desde esta noche y hasta el 12 de enero se realiza el 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante que será transmitido en vivo por Elonce durante los cinco días en el marco de la programación de "Nuestras Fiestas", un ciclo que busca resaltar los eventos que se realizan en todo el territorio entrerriano.

 

El Campo Martín Fierro será nuevamente el escenario de uno de los eventos más convocantes del verano argentino, que genera gran expectativa por la magnitud de su propuesta artística, tradicionalista y turística.

 

Ezio Gieco, intendente de Diamante destacó que el festival es una de las primeras fiestas tradicionalistas que abren el calendario anual y explicó que la edición 2026 contará con una cartelera de alto nivel en todas las noches.

 

En cuanto al valor de las entradas, indicó que se mantendrán precios accesibles para este tipo de espectáculos: 25.000 pesos el jueves, 35.000 el viernes y 40.000 pesos sábado, domingo y lunes. Además, habrá venta online y la posibilidad de adquirir un bono para ingresar con conservadora.

 

También se habilitarán nuevas boleterías presenciales para agilizar el ingreso al predio y se garantizará el acceso para personas con Certificado Único de Discapacidad, conforme a la normativa vigente.

 

La cartelera de artistas

JUEVES 8

 

Campedrinos

 

DNI Folklore

 

Litoral Mitá

 

“El Flaco” Julio Figueroa

 

Ballet Ancát

 

VIERNES 9

 

Jorge Rojas

 

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

 

Las Voces de Montiel

 

Mi Sueño Chamamé

 

Valentín Fernández

 

Diamante Baila

 

Ballet Ancát

 

SABADO 10

 

Sergio Galleguillo

 

Canto del Alma

 

Adrián Maggi

 

Pablo Spinetti y Los del Tuyú

 

Sofi Drei

 

Diamantinos

 

Diamante Baila

 

Ballet Emoveré

 

 

DOMINGO 11

 

Abel Pintos

 

Los Musiqueros Entrerrianos

 

Gustavo Reynoso Trio

 

Bernardita Gutiérrez

 

 

LUNES 12

 

Lázaro Caballero

 

Los Majestuosos del Chamamé

 

La Clave Trio

 

Copla Alta

 

Son3

 

Ballet Emoveré

 

Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas Comisión Apoyo al Festival

Jineteada y tradición

Uno de los principales atractivos de Diamante es la jineteada. Gieco afirmó que el festival “es uno de los más importantes del país en lo que respecta a esta disciplina” y adelantó que se realizarán más de 350 montas en los tres palenques del predio. A esto se sumará el espectáculo de tropillas entabladas, con más de 300 caballos, además del tradicional desfile organizado por la agrupación Punta Gorda, que reunirá alrededor de mil equinos en total.

 

Respecto al alojamiento, el intendente anticipó que los hospedajes homologados ya registran una alta demanda y que muchos visitantes optarán por alojarse en localidades cercanas o en casas particulares. También se espera una fuerte ocupación del camping municipal y del sector destinado a motorhomes.

 

Finalmente, Gieco remarcó que el predio fue acondicionado para garantizar comodidad y seguridad, incluso ante eventuales lluvias. “Esperamos entre 12 y 15 mil personas por noche. Será una gran fiesta para la ciudad y para quienes nos visiten”, concluyó.

