Esta noche comienza el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante

Desde esta noche y hasta el 12 de enero se realiza el 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante que será transmitido en vivo por Elonce durante los cinco días en el marco de la programación de "Nuestras Fiestas", un ciclo que busca resaltar los eventos que se realizan en todo el territorio entrerriano.

El Campo Martín Fierro será nuevamente el escenario de uno de los eventos más convocantes del verano argentino, que genera gran expectativa por la magnitud de su propuesta artística, tradicionalista y turística.

Ezio Gieco, intendente de Diamante destacó que el festival es una de las primeras fiestas tradicionalistas que abren el calendario anual y explicó que la edición 2026 contará con una cartelera de alto nivel en todas las noches.

En cuanto al valor de las entradas, indicó que se mantendrán precios accesibles para este tipo de espectáculos: 25.000 pesos el jueves, 35.000 el viernes y 40.000 pesos sábado, domingo y lunes. Además, habrá venta online y la posibilidad de adquirir un bono para ingresar con conservadora.

También se habilitarán nuevas boleterías presenciales para agilizar el ingreso al predio y se garantizará el acceso para personas con Certificado Único de Discapacidad, conforme a la normativa vigente.

La cartelera de artistas

JUEVES 8

Campedrinos

DNI Folklore

Litoral Mitá

“El Flaco” Julio Figueroa

Ballet Ancát

VIERNES 9

Jorge Rojas

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

Las Voces de Montiel

Mi Sueño Chamamé

Valentín Fernández

Diamante Baila

Ballet Ancát

SABADO 10

Sergio Galleguillo

Canto del Alma

Adrián Maggi

Pablo Spinetti y Los del Tuyú

Sofi Drei

Diamantinos

Diamante Baila

Ballet Emoveré

DOMINGO 11

Abel Pintos

Los Musiqueros Entrerrianos

Gustavo Reynoso Trio

Bernardita Gutiérrez

LUNES 12

Lázaro Caballero

Los Majestuosos del Chamamé

La Clave Trio

Copla Alta

Son3

Ballet Emoveré

Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas Comisión Apoyo al Festival

Jineteada y tradición

Uno de los principales atractivos de Diamante es la jineteada. Gieco afirmó que el festival “es uno de los más importantes del país en lo que respecta a esta disciplina” y adelantó que se realizarán más de 350 montas en los tres palenques del predio. A esto se sumará el espectáculo de tropillas entabladas, con más de 300 caballos, además del tradicional desfile organizado por la agrupación Punta Gorda, que reunirá alrededor de mil equinos en total.

Respecto al alojamiento, el intendente anticipó que los hospedajes homologados ya registran una alta demanda y que muchos visitantes optarán por alojarse en localidades cercanas o en casas particulares. También se espera una fuerte ocupación del camping municipal y del sector destinado a motorhomes.

Finalmente, Gieco remarcó que el predio fue acondicionado para garantizar comodidad y seguridad, incluso ante eventuales lluvias. “Esperamos entre 12 y 15 mil personas por noche. Será una gran fiesta para la ciudad y para quienes nos visiten”, concluyó.