Esta noche comienza el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante

REDACCIÓN ELONCE
Durante las cinco lunas festivaleras Diamante vibrará con la 54° edición de su festival más convocante, que tendrá transmisión en vivo y una cobertura especial de Elonce.
Desde esta noche y hasta el 12 de enero se realiza el 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante que será transmitido en vivo por Elonce durante los cinco días en el marco de la programación de "Nuestras Fiestas", un ciclo que busca resaltar los eventos que se realizan en todo el territorio entrerriano.
El Campo Martín Fierro será nuevamente el escenario de uno de los eventos más convocantes del verano argentino, que genera gran expectativa por la magnitud de su propuesta artística, tradicionalista y turística.
Ezio Gieco, intendente de Diamante destacó que el festival es una de las primeras fiestas tradicionalistas que abren el calendario anual y explicó que la edición 2026 contará con una cartelera de alto nivel en todas las noches.
En cuanto al valor de las entradas, indicó que se mantendrán precios accesibles para este tipo de espectáculos: 25.000 pesos el jueves, 35.000 el viernes y 40.000 pesos sábado, domingo y lunes. Además, habrá venta online y la posibilidad de adquirir un bono para ingresar con conservadora.
También se habilitarán nuevas boleterías presenciales para agilizar el ingreso al predio y se garantizará el acceso para personas con Certificado Único de Discapacidad, conforme a la normativa vigente.
La cartelera de artistas
JUEVES 8
Campedrinos
DNI Folklore
Litoral Mitá
“El Flaco” Julio Figueroa
Ballet Ancát
VIERNES 9
Jorge Rojas
Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina
Las Voces de Montiel
Mi Sueño Chamamé
Valentín Fernández
Diamante Baila
Ballet Ancát
SABADO 10
Sergio Galleguillo
Canto del Alma
Adrián Maggi
Pablo Spinetti y Los del Tuyú
Sofi Drei
Diamantinos
Diamante Baila
Ballet Emoveré
DOMINGO 11
Abel Pintos
Los Musiqueros Entrerrianos
Gustavo Reynoso Trio
Bernardita Gutiérrez
LUNES 12
Lázaro Caballero
Los Majestuosos del Chamamé
La Clave Trio
Copla Alta
Son3
Ballet Emoveré
Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas Comisión Apoyo al Festival
Jineteada y tradición
Uno de los principales atractivos de Diamante es la jineteada. Gieco afirmó que el festival “es uno de los más importantes del país en lo que respecta a esta disciplina” y adelantó que se realizarán más de 350 montas en los tres palenques del predio. A esto se sumará el espectáculo de tropillas entabladas, con más de 300 caballos, además del tradicional desfile organizado por la agrupación Punta Gorda, que reunirá alrededor de mil equinos en total.
Respecto al alojamiento, el intendente anticipó que los hospedajes homologados ya registran una alta demanda y que muchos visitantes optarán por alojarse en localidades cercanas o en casas particulares. También se espera una fuerte ocupación del camping municipal y del sector destinado a motorhomes.
Finalmente, Gieco remarcó que el predio fue acondicionado para garantizar comodidad y seguridad, incluso ante eventuales lluvias. “Esperamos entre 12 y 15 mil personas por noche. Será una gran fiesta para la ciudad y para quienes nos visiten”, concluyó.