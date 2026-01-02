Festival de Diamante: “Las cinco noches tendrán artistas muy convocantes”

El 54º Festival Nacional de Jineteada y Folclore se realizará del 8 al 12 de enero de 2026 y genera gran expectativa por la magnitud de su propuesta artística, tradicionalista y turística. El Campo Martín Fierro será nuevamente el escenario de uno de los eventos más convocantes del verano argentino.

En diálogo con Elonce, el intendente Ezio Gieco destacó que el festival será “una de las primeras fiestas tradicionalistas que abrirán el calendario anual” y remarcó que la ciudad se encuentra en plena preparación para recibir a miles de visitantes durante cinco jornadas consecutivas.

Expectativas por el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Artistas y accesos

El jefe comunal explicó que la edición 2026 contará con una cartelera de alto nivel en todas las noches. “Pusimos toda la carne al asador y logramos una grilla muy convocante. El viernes estará Jorge Rojas y el domingo Abel Pintos, entre otros artistas de renombre”, señaló.

En cuanto al valor de las entradas, indicó que se mantendrán precios accesibles para este tipo de espectáculos: 25.000 pesos el jueves, 35.000 el viernes y 40.000 pesos sábado, domingo y lunes. Además, habrá venta online y la posibilidad de adquirir un bono para ingresar con conservadora.

También se habilitarán nuevas boleterías presenciales para agilizar el ingreso al predio y se garantizará el acceso para personas con Certificado Único de Discapacidad, conforme a la normativa vigente.

El detalle de la programación

JUEVES 8

Campedrinos

DNI Folklore

Litoral Mitá

“El Flaco” Julio Figueroa

Ballet Ancát

Jorge Rojas

VIERNES 9

Jorge Rojas

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

Las Voces de Montiel

Mi Sueño Chamamé

Valentín Fernández

Diamante Baila

Ballet Ancát

Sergio Galleguillo

SABADO 10

Sergio Galleguillo

Canto del Alma

Adrián Maggi

Pablo Spinetti y Los del Tuyú

Sofi Drei

Diamantinos

Diamante Baila

Ballet Emoveré

Abel Pintos

DOMINGO 11

Abel Pintos

Los Musiqueros Entrerrianos

Gustavo Reynoso Trio

Bernardita Gutiérrez

Lázaro Caballero

LUNES 12

Lázaro Caballero

Los Majestuosos del Chamamé

La Clave Trio

Copla Alta

Son3

Ballet Emoveré

Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas Comisión Apoyo al Festival

Festival Nacional de Jineteada y Folclore

Jineteada y tradición

Uno de los principales atractivos será la jineteada. Gieco afirmó que el festival “es uno de los más importantes del país en lo que respecta a esta disciplina” y adelantó que se realizarán más de 350 montas en los tres palenques del predio.

A esto se sumará el espectáculo de tropillas entabladas, con más de 300 caballos, además del tradicional desfile organizado por la agrupación Punta Gorda, que reunirá alrededor de mil equinos en total.

Festival Nacional de Jineteada y Folclore

Impacto turístico y organización

Respecto al alojamiento, el intendente anticipó que los hospedajes homologados ya registran una alta demanda y que muchos visitantes optarán por alojarse en localidades cercanas o en casas particulares. También se espera una fuerte ocupación del camping municipal y del sector destinado a motorhomes.

Finalmente, Gieco remarcó que el predio fue acondicionado para garantizar comodidad y seguridad, incluso ante eventuales lluvias. “Esperamos entre 12 y 15 mil personas por noche. Será una gran fiesta para la ciudad y para quienes nos visiten”, concluyó.