Festival de Diamante: “Las cinco noches tendrán artistas muy convocantes”

Del 8 al 12 de enero se realizará la 54ª edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, con una grilla de artistas de primer nivel, más de 350 montas y una fuerte expectativa turística. El intendente destacó ante Elonce la magnitud del evento y la preparación del predio.
El 54º Festival Nacional de Jineteada y Folclore se realizará del 8 al 12 de enero de 2026 y genera gran expectativa por la magnitud de su propuesta artística, tradicionalista y turística. El Campo Martín Fierro será nuevamente el escenario de uno de los eventos más convocantes del verano argentino.
En diálogo con Elonce, el intendente Ezio Gieco destacó que el festival será “una de las primeras fiestas tradicionalistas que abrirán el calendario anual” y remarcó que la ciudad se encuentra en plena preparación para recibir a miles de visitantes durante cinco jornadas consecutivas.
Artistas y accesos
El jefe comunal explicó que la edición 2026 contará con una cartelera de alto nivel en todas las noches. “Pusimos toda la carne al asador y logramos una grilla muy convocante. El viernes estará Jorge Rojas y el domingo Abel Pintos, entre otros artistas de renombre”, señaló.
En cuanto al valor de las entradas, indicó que se mantendrán precios accesibles para este tipo de espectáculos: 25.000 pesos el jueves, 35.000 el viernes y 40.000 pesos sábado, domingo y lunes. Además, habrá venta online y la posibilidad de adquirir un bono para ingresar con conservadora.
También se habilitarán nuevas boleterías presenciales para agilizar el ingreso al predio y se garantizará el acceso para personas con Certificado Único de Discapacidad, conforme a la normativa vigente.
El detalle de la programación
JUEVES 8
Campedrinos
DNI Folklore
Litoral Mitá
“El Flaco” Julio Figueroa
Ballet Ancát
VIERNES 9
Jorge Rojas
Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina
Las Voces de Montiel
Mi Sueño Chamamé
Valentín Fernández
Diamante Baila
Ballet Ancát
SABADO 10
Sergio Galleguillo
Canto del Alma
Adrián Maggi
Pablo Spinetti y Los del Tuyú
Sofi Drei
Diamantinos
Diamante Baila
Ballet Emoveré
DOMINGO 11
Abel Pintos
Los Musiqueros Entrerrianos
Gustavo Reynoso Trio
Bernardita Gutiérrez
LUNES 12
Lázaro Caballero
Los Majestuosos del Chamamé
La Clave Trio
Copla Alta
Son3
Ballet Emoveré
Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas Comisión Apoyo al Festival
Jineteada y tradición
Uno de los principales atractivos será la jineteada. Gieco afirmó que el festival “es uno de los más importantes del país en lo que respecta a esta disciplina” y adelantó que se realizarán más de 350 montas en los tres palenques del predio.
A esto se sumará el espectáculo de tropillas entabladas, con más de 300 caballos, además del tradicional desfile organizado por la agrupación Punta Gorda, que reunirá alrededor de mil equinos en total.
Impacto turístico y organización
Respecto al alojamiento, el intendente anticipó que los hospedajes homologados ya registran una alta demanda y que muchos visitantes optarán por alojarse en localidades cercanas o en casas particulares. También se espera una fuerte ocupación del camping municipal y del sector destinado a motorhomes.
Finalmente, Gieco remarcó que el predio fue acondicionado para garantizar comodidad y seguridad, incluso ante eventuales lluvias. “Esperamos entre 12 y 15 mil personas por noche. Será una gran fiesta para la ciudad y para quienes nos visiten”, concluyó.