Feriado del lunes 12 de octubre: cuánto deben cobrar quienes trabajen

El feriado del lunes 12 de octubre dará lugar a un fin de semana largo de tres días en Argentina. La jornada corresponde a la conmemoración del Día de la Raza y, para quienes deban trabajar, rigen las disposiciones especiales de la legislación laboral.

La fecha se encuentra contemplada en el calendario de feriados nacionales y, al coincidir este año con un lunes, permitirá un descanso extendido desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

Sin embargo, algunas actividades comerciales, gastronómicas, turísticas, sanitarias y de servicios mantendrán sus prestaciones habituales. En esos casos, los empleados que deban cumplir tareas tendrán derecho a percibir la remuneración prevista para los feriados nacionales.

Cómo se paga el trabajo durante un feriado nacional

De acuerdo con el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, quienes presten servicios durante un feriado nacional deberán cobrar la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual.

En términos generales, esto significa que trabajar durante el feriado se paga doble, aunque el cálculo concreto depende de la modalidad de contratación, la remuneración habitual y las disposiciones del convenio colectivo aplicable.

Por ejemplo, si a un trabajador le corresponde una remuneración de $40.000 por una jornada ordinaria, el pago total por trabajar ese feriado será de $80.000, siempre que no existan otros adicionales o condiciones particulares.

Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, los feriados nacionales y los días no laborables tienen consecuencias distintas para los trabajadores y empleadores.

Durante un feriado nacional, rigen las disposiciones sobre descanso dominical. Si el empleado no trabaja, conserva el derecho a percibir la remuneración correspondiente. Si debe prestar servicios, corresponde el pago adicional establecido por la ley.

En cambio, durante un día no laborable, la decisión de otorgar descanso generalmente queda a criterio del empleador, con las excepciones previstas por la normativa. Si el trabajador cumple sus tareas, percibe su remuneración habitual, sin el adicional propio de los feriados nacionales.

Cómo impactará el feriado en Entre Ríos

El lunes 12 de octubre tiene alcance nacional y, por lo tanto, también regirá en toda la provincia de Entre Ríos. La fecha permitirá un descanso de tres días consecutivos para quienes habitualmente no trabajan durante los fines de semana.

En ciudades como Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, el feriado coincidirá con actividades vinculadas al turismo, la gastronomía y los servicios, sectores en los que algunos establecimientos podrían mantener su funcionamiento.

Los horarios de atención comercial dependerán de cada actividad y establecimiento, mientras que los trabajadores comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo conservarán los derechos salariales establecidos para la jornada. No habrá bancos, clases ni actividad en las administraciones públicas.

La conmemoración del 12 de octubre forma parte de los feriados nacionales trasladables establecidos por la Ley 27.399. En 2026, al coincidir con un lunes, no requiere modificaciones en el calendario.