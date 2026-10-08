El Gobierno restituyó el nombre Día de la Raza para el feriado nacional

El Gobierno nacional volvió a utilizar la denominación Día de la Raza para el feriado del 12 de octubre en el calendario oficial de 2026. La modificación no altera su carácter de feriado nacional y este año permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.
El Día de la Raza volvió a figurar en el calendario oficial de feriados nacionales de 2026, luego de que el Gobierno encabezado por Javier Milei resolviera recuperar esa denominación para la conmemoración del 12 de octubre. El cambio reemplaza, en la comunicación institucional, el nombre Día del Respeto a la Diversidad Cultural, utilizado desde 2010.
La modificación tiene un alcance simbólico y administrativo, ya que no cambia la condición de feriado nacional de la fecha ni las disposiciones laborales aplicables. El 12 de octubre continúa contemplado dentro del régimen establecido por la legislación argentina.
Este año, la jornada coincidirá con un lunes, por lo que se conformará un fin de semana largo de tres días consecutivos. El descanso comenzará el sábado 10 de octubre y finalizará el lunes 12, mientras que las actividades habituales se retomarán el martes 13.
Por qué el 12 de octubre vuelve a llamarse Día de la Raza
La decisión del Gobierno nacional implica recuperar una denominación que se utilizó durante gran parte del siglo XX para identificar la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América.
La fecha recuerda el arribo de la expedición encabezada por el navegante europeo en 1492, acontecimiento que marcó el comienzo de un proceso histórico de contacto, conquista y colonización del continente americano.
En Argentina, el 12 de octubre fue establecido como feriado nacional en 1917, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Desde entonces, la conmemoración atravesó diferentes interpretaciones y modificaciones en su denominación.
El antecedente del cambio realizado en 2010
Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Decreto 1584/2010 modificó la denominación de la fecha, que pasó a llamarse Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La medida buscó promover el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.
La nueva denominación se incorporó posteriormente a la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y los fines de semana largos en Argentina. Esa legislación todavía identifica expresamente el 12 de octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, publicó Diario La Opinión.
En cambio, el calendario nacional de 2026 publicado en el sitio oficial del Gobierno utiliza la expresión Día de la Raza. Por lo tanto, el cambio comprobado corresponde a la denominación empleada en la comunicación oficial, sin que se haya identificado en las fuentes consultadas una modificación del texto de la Ley 27.399.
Cómo impactará el feriado en octubre de 2026
El lunes 12 de octubre será feriado nacional y permitirá conformar un descanso de tres días consecutivos para quienes habitualmente no trabajan durante los fines de semana.
Al coincidir con un lunes, la fecha no necesita ser trasladada. El período de descanso abarcará el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12 de octubre.
En materia laboral, la jornada conservará el tratamiento correspondiente a los feriados nacionales. Los trabajadores que deban prestar servicios tendrán derecho a la remuneración prevista por la legislación vigente para esas fechas.