Evacuaron a 200 personas por un importante incendio en un edificio: video

El fuego se originó en la torre de enfriamiento del edificio ubicado en Capital Federal. Bomberos y el SAME trabajaron en el lugar y confirmaron que no hubo heridos.
Poco antes de las 10 de este jueves, un incendio se desató en un edificio ubicado en Cerrito y Marcelo T de Alvear, en el barrio porteño de Retiro, donde funciona la empresa aseguradora Zurich. El siniestro generó un amplio despliegue de Bomberos de la Ciudad y del sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que intervinieron para controlar la situación.
Según indicaron fuentes oficiales, el fuego se produjo en la torre de enfriamiento ubicada en la terraza, sobre el piso 12 del edificio. La estructura también cuenta con cuatro subsuelos y planta baja, aunque las llamas se concentraron exclusivamente en el sector superior.
🚒 SUSTO EN EL CENTRO PORTEÑO Se produjo un incendio en el último piso de un edificio de oficinas de la empresa Zurich, ubicado en el cruce de la avenida 9 de julio y la avenida Santa Fe. El edificio fue evacuado por completo, no hubo heridos y el fuego ya fue controlado por… — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 13, 2025
En un primer momento se dispuso la evacuación total del edificio, medida que permitió retirar con normalidad a las aproximadamente 200 personas que se encontraban en el interior.
Rápida intervención y control del fuego
Bomberos de la Ciudad trabajó con una línea de 45 milímetros para extinguir el incendio. Para antes de las 11, el proceso ya había sido controlado, lo que permitió dejar sin efecto el traslado de otras unidades que habían sido convocadas en apoyo.
También se presentó personal de la Policía de la Ciudad y equipos del SAME, aunque no fue necesario atender heridos, ya que todos los ocupantes fueron evacuados de manera preventiva y sin complicaciones.
Las autoridades continuaron con tareas de verificación y ventilación para garantizar que no hubiera riesgos posteriores en la estructura. El incendio quedó completamente sofocado y el edificio permanecerá bajo revisión hasta asegurarse su plena seguridad operacional. (Con información de La Nacion)