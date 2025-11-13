 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Evacuaron a 200 personas por un importante incendio en un edificio: video

El fuego se originó en la torre de enfriamiento del edificio ubicado en Capital Federal. Bomberos y el SAME trabajaron en el lugar y confirmaron que no hubo heridos.

13 de Noviembre de 2025
Evacuaron a 200 personas por un importante incendio en un edificio.
Evacuaron a 200 personas por un importante incendio en un edificio.

El fuego se originó en la torre de enfriamiento del edificio ubicado en Capital Federal. Bomberos y el SAME trabajaron en el lugar y confirmaron que no hubo heridos.

Poco antes de las 10 de este jueves, un incendio se desató en un edificio ubicado en Cerrito y Marcelo T de Alvear, en el barrio porteño de Retiro, donde funciona la empresa aseguradora Zurich. El siniestro generó un amplio despliegue de Bomberos de la Ciudad y del sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que intervinieron para controlar la situación.

 

Según indicaron fuentes oficiales, el fuego se produjo en la torre de enfriamiento ubicada en la terraza, sobre el piso 12 del edificio. La estructura también cuenta con cuatro subsuelos y planta baja, aunque las llamas se concentraron exclusivamente en el sector superior.

En un primer momento se dispuso la evacuación total del edificio, medida que permitió retirar con normalidad a las aproximadamente 200 personas que se encontraban en el interior.

 

Rápida intervención y control del fuego

Bomberos de la Ciudad trabajó con una línea de 45 milímetros para extinguir el incendio. Para antes de las 11, el proceso ya había sido controlado, lo que permitió dejar sin efecto el traslado de otras unidades que habían sido convocadas en apoyo.

 

También se presentó personal de la Policía de la Ciudad y equipos del SAME, aunque no fue necesario atender heridos, ya que todos los ocupantes fueron evacuados de manera preventiva y sin complicaciones.

 

Las autoridades continuaron con tareas de verificación y ventilación para garantizar que no hubiera riesgos posteriores en la estructura. El incendio quedó completamente sofocado y el edificio permanecerá bajo revisión hasta asegurarse su plena seguridad operacional. (Con información de La Nacion)

Temas:

Incendio bomberos Evacuados edificio
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso