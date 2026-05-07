Tras el reclamo, Esteban Bullrich recuperó acceso a su cuenta y su fundación recibió importante donación

La plataforma financiera Binance le restableció el acceso a su cuenta a Esteban Bullrich, ex senador nacional y ex ministro de Educación porteño, tras un episodio de inaccesibilidad vinculado a cambios faciales provocados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Como consecuencia directa del reclamo público que realizó el ex funcionario la semana pasada, la compañía anunció la donación de USD 150.000 a la Fundación Esteban Bullrich para fortalecer la lucha contra la enfermedad en Argentina.

El desencadenante del conflicto se originó cuando la autenticación facial de Binance, utilizada como medida de seguridad de doble factor, dejó de reconocer el rostro de Bullrich. Según su denuncia pública en la red X, la situación se mantuvo durante cinco meses sin respuesta efectiva, hasta que su mensaje —difundido en inglés y dirigido específicamente a Changpeng Zhao y a Richard Teng, fundador y CEO de Binance, respectivamente— generó una reacción inmediata a nivel directivo.

“La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero. Hace 5 meses, el Face ID de Binance dejó de reconocerme porque la enfermedad cambió mi rostro. Su respuesta: nada. Ninguna alternativa accesible para usuarios con discapacidades”, reclamó Bullrich.

En una respuesta personal, Teng indicó, también en X: “Esteban, vi tu publicación y quise responder personalmente. Lo siento, esto sucedió. Estoy comprometido a asegurarme de que cerremos esta brecha de accesibilidad para cada usuario que enfrente desafíos similares. Gracias por alzar la voz”.

Por parte de Binance, la compañía aclaró: “Esteban, te escuchamos y lamentamos que esto haya pasado. Nuestro equipo ya se está comunicando con vos directamente para resolverlo. También lo estamos escalando internamente como una falla de accesibilidad que necesitamos corregir”. Días después, la empresa confirmó la resolución total del problema, subrayando que “la seguridad de los fondos de nuestros usuarios es siempre nuestra máxima prioridad”.

Binance fue fundada en 2017 y bajo el liderazgo de Changpeng Zhao se consolidó como uno de los principales actores globales del ecosistema cripto. El incidente con Bullrich expuso las limitaciones de los sistemas de identificación biométrica ante alteraciones físicas derivadas de condiciones de salud progresivas, como la ELA. Según la empresa, el caso permitió identificar debilidades en el proceso y motivó mejoras en los protocolos de accesibilidad, a fin de asegurar que los usuarios con discapacidades reciban respuestas personalizadas y tecnológicamente efectivas.

“Proteger las cuentas de cualquier forma de acceso no autorizado es un compromiso que asumimos con seriedad, al igual que garantizar que nuestros procesos respondan genuinamente a las necesidades de los usuarios en cada situación”, publicó este miércoles la empresa, nuevamente en su cuenta de X.

En el mismo escrito, la empresa consignó: “Como expresión concreta de nuestro compromiso con la accesibilidad y la inclusión, desde Binance trabajaremos junto a la Fundación Esteban Bullrich para realizar una donación de USD 150.000, con el objetivo de apoyar la lucha contra el ELA en Argentina, en favor de la comunidad que vive y combate esta enfermedad cada día”.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica —enfermedad con la que fue diagnosticado Bullrich en 2021— afecta de manera progresiva al sistema nervioso y produce la parálisis de músculos voluntarios, lo que impacta en la movilidad, el habla, la deglución y la respiración. No existen tratamientos curativos actualmente y la mayoría de los casos son esporádicos, lo que exige un acompañamiento interdisciplinario permanente a los pacientes y sus familias.

Constituida en 2022, la Fundación acompaña a más de 700 familias y ya capacitó a 4.200 estudiantes y profesionales de la salud para el abordaje integral de la ELA, según cifras divulgadas en la última gala solidaria organizada por la fundación en el Teatro Colón en 2025, un evento que se realizó en coincidencia con el Día Internacional de la ELA.

La fundación cuenta actualmente con 34 organizaciones aliadas y 162 voluntarios, constituyendo una de las mayores redes nacionales para el apoyo a afectados por la patología.