Entró a robar a una vivienda y arrojó por el techo al dueño que había subido a ver qué pasaba

Un violento ataque se registró en Santiago del Estero cuando un hombre de 73 años, padre de una fiscal, se enfrentó a un delincuente que ingresó a su casa y éste lo arrojó desde el techo, provocándole lesiones de consideración.

El grave episodio se registró cerca de las 4.50 cuando la víctima se encontraba descansado en su casa del barrio 24 de Septiembre de la ciudad de Frías y escuchó que sus perros ladraban exaltados.

Según consta en el informe policía, el damnificado ante la sospecha de que ladrones habían ingresado a su propiedad, mientras el resto de sus familiares dormían, tomó un cuchillo de la cocina y salió a ver qué sucedía.

Cuando estaba en el patio vio que un sujeto saltaba la medianera perimetral y se desplazaba hacia el techo de la vivienda.

Sin dudarlo, la víctima fue tras los pasos del ladrón y cuando lo encontró sobre el techo le dio la voz de alto. El maleante —que empuñaba una barreta— al verse descubierto enfrentó al padre de la representante del Ministerio Público y se trabó en lucha con él.

Allí, ambos forcejearon hasta que en un determinado momento el ladrón de 23 años arrojó desde el techo a la víctima y se dio a la fuga. Nóblega fue auxiliado por sus familiares. Más tarde, la fiscal lo llevó al hospital Zonal donde los médicos le informaron que presentaba una fractura de omóplato, escoriaciones en las rodillas y hombros.

El grave hecho, y la intervención policial, despertaron a todos los vecinos que informaron que el mismo delincuente ya había intentado ingresar a otros domicilios, aportando sus datos filiatorios.

Según informó personal de la Comisaría 23, tras varios recorridos, fue interceptado mientras caminaba por el barrio Esperanza. Éste tenía en su poder un martillo, una tijera, un destornillador y un juego de llaves. (Fuente: El Liberal)