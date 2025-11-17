Un hombre murió ahogado al ingresar a un sector no habilitado del río Limay

Un hombre perdió la vida tras ingresar al río Limay en un sector no habilitado de Valentina Sur. Según confirmó, el cuerpo fue hallado en el fondo del cauce y los intentos de reanimación no lograron revertir la situación.
Un hombre murió este domingo por la tarde tras ahogarse en el río Limay, en un sector no habilitado para bañistas ubicado a la altura de Puerto Deseado, en el barrio Valentina Sur Rural. El hecho ocurrió entre las 16 y las 17, según informó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana del municipio de Neuquén, Francisco Baggio.
Las primeras informaciones indicaron que la víctima ingresó al agua en una zona sin servicio de guardavidas ni señalización apta para baño. De acuerdo con el testimonio brindado por sus familiares, el hombre “ingresó al agua y desapareció bajo la superficie” pocos minutos después.
Intentaron rescatarlo, pero no respondió a las maniobras
El cuerpo de guardavidas fue alertado del suceso después de algunos minutos y se trasladó rápidamente al sector ubicado entre Puerto Deseado y el río Limay. Al llegar, los familiares señalaron el punto donde lo habían visto por última vez.
Los rescatistas lograron ubicar el cuerpo en el fondo del río y lo sacaron a la superficie. Inmediatamente iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, mientras se solicitaba la presencia de una ambulancia. Personal médico continuó con intentos de reanimación mediante RCP y desfibrilación durante el traslado al Hospital Castro Rendón.
Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, el hombre ingresó sin signos vitales al centro de salud, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.
Autoridades reiteraron el pedido de bañarse solo en zonas habilitadas
Tras el episodio, Baggio remarcó la importancia de respetar los balnearios autorizados para evitar situaciones de riesgo. “Fue en una zona no habilitada como balneario”, señaló, al destacar que son sectores donde no hay presencia de guardavidas ni asistencia inmediata ante emergencias.
En Neuquén funcionan cuatro balnearios con servicio permanente durante la temporada estival: Valentina Brun de Duclot, Sandra Canale, Gustavo A. Fahler y Albino Cotro. Estos espacios cuentan con guardavidas, puestos de enfermería, cobertura del SIEN, patrullas preventivas y equipamiento de rescate. (Diario Río Negro)