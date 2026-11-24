Darío González encontró una suma cercana a los $800.000 en un cajero automático de Concepción del Uruguay y dio aviso a la Policía. El dinero fue entregado a las autoridades del banco para localizar a su propietario. Su accionar generó numerosas felicitaciones.
Un joven encontró cerca de $800.000 olvidados en un cajero automático y decidió dar aviso a la Policía. El hecho ocurrió este domingo en una sucursal del Banco Francés de Concepción del Uruguay y tuvo como protagonista a Darío González, cuyo gesto de honestidad fue reconocido por la comunidad.
Al advertir que el dinero habría sido olvidado por otra persona, González se comunicó inmediatamente con la Jefatura Departamental. Minutos después, dos efectivos policiales llegaron al lugar e iniciaron el procedimiento correspondiente, publicó La Pirámide.
Los agentes informaron lo sucedido al fiscal interviniente y a un superior policial. Posteriormente, se hicieron presentes el gerente de la entidad bancaria y un jefe administrativo.
Tras la intervención policial, se acordó entregar el dinero a las autoridades de la entidad bancaria, que intentarán determinar quién es su legítimo propietario para concretar la devolución.
La entrega de los aproximadamente $800.000 quedó debidamente documentada mediante las actas correspondientes.
El gesto de honestidad que generó felicitaciones
El accionar de González motivó numerosas expresiones de reconocimiento por su decisión de entregar el dinero y procurar que regresara a manos de su dueño.
“El accionar de Darío González merece ser destacado. En tiempos en los que estos gestos no siempre tienen la visibilidad que merecen, su decisión de priorizar la honestidad y procurar que el dinero llegue a manos de su dueño constituye un verdadero ejemplo de responsabilidad y compromiso ciudadano”, expresaron en uno de los mensajes.
“Qué grande, Darío. No te conozco, pero es de destacar tu gran gesto”, manifestó otra persona, quien también expresó su deseo de que el propietario del dinero reconociera su accionar.
“¡Bendiciones por tu obrar correcto! ¡Que se multipliquen cosas buenas en tu vida! Un ejemplo a seguir siempre”, señalaron en otro comentario.
Asimismo, otra persona destacó: “Hermosa noticia, y que me hace seguir esperanzada en que no todo está perdido”, al felicitar al joven por su decisión.