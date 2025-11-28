En octubre viajaron en avión por Argentina más de 4 millones de personas, un 10% más que en 2024

En términos globales, el sistema aeroportuario procesó un total de 4.287.876 pasajeros. Esta cifra no solo representa un crecimiento interanual del 10% frente a octubre de 2024, sino que logra superar por un 3% el anterior techo histórico que se había marcado en octubre de 2023.
El mes de octubre se constituyó en un punto de inflexión para la industria aerocomercial nacional al haber transportado más de cuatro millones de pasajeros, según las estadísticas oficiales de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La tendencia de crecimiento lejos de detenerse, se consolidó estableciendo un nuevo récord histórico de usuarios para este mes, superando todos los registros precedentes. Este desempeño se explica por una mejora en la eficiencia operativa y una demanda robusta que traccionó tanto el mercado doméstico como el internacional.
El segmento internacional fue el gran protagonista del mes, movilizando a 1.285.062 viajeros. Este volumen quiebra el récord vigente desde octubre de 2018 con un alza del 12% y muestra una expansión del 16% en comparación con el año pasado.
Por su parte, el mercado de cabotaje ratificó su recuperación con 3.002.814 pasajeros, lo que implica un aumento del 8% respecto al mismo período de 2024, evidenciando una mejora sostenida en la conectividad interna.
Este dinamismo tuvo su correlato directo en la actividad operacional: se registraron 33.902 movimientos aéreos, un 8% más que en octubre de 2024, confirmando una mayor oferta de frecuencias en todo el territorio.
Al desglosar el crecimiento por terminales, se observan picos notables en el interior del país. En el flujo internacional, Salta lideró la expansión con un salto del 62% interanual, seguida por Córdoba (56%) y el Aeroparque Jorge Newbery (38%).
En el plano doméstico, el aeropuerto de Santa Fe registró un aumento extraordinario del 85%, acompañado por desempeños positivos en Paraná (34%), Tucumán (31%) y Resistencia (30%).
Un dato central para la conectividad federal es que 159.487 personas viajaron al exterior directamente desde el interior, sin pasar por Buenos Aires, cifra que supera en un 21% a la del año anterior. Las rutas que impulsaron este fenómeno fueron las conexiones desde Córdoba hacia Río de Janeiro (con un alza del 81%), Lima (62%) y Panamá (55%).
“Estos indicadores validan el impacto de la política de ‘Cielos Abiertos’ y la desregulación impulsada por el Gobierno Nacional, estrategias que han permitido sumar operadores y ampliar la red de rutas, consolidando un mercado más competitivo y dinámico”, indicaron desde la Secretaría de Transporte de la Nación. (Noticias Argentinas)