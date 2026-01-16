El tiempo empezará a mejorar paulatinamente: cómo estará el fin de semana

Tras un jueves marcado por lluvias y tormentas en el centro del país, la inestabilidad comenzará a ceder de manera gradual. El fin de semana se presentará más estable, con temperaturas en ascenso, ambiente caluroso y mejoramientos temporarios.
Un amplio sistema de mal tiempo se generalizó e intensificó sobre el centro del país durante el jueves y mantendrá condiciones de inestabilidad durante parte de este viernes en diversos sectores de la provincia, aunque con menor intensidad. De acuerdo al pronóstico, el panorama comenzará a mejorar de manera gradual hacia el fin de semana, con temperaturas en ascenso y precipitaciones cada vez más aisladas.
En Entre Ríos, este viernes continuará el tiempo inestable. Con el correr de las horas, los indicadores de inestabilidad irán en descenso, aunque no se descartan precipitaciones aisladas durante la tarde. La temperatura mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 31, con viento del sector este rotando al sudoeste.
Cómo estará el fin de semana
Para el sábado y el domingo se espera un escenario caluroso y húmedo en gran parte del centro del país, mientras que el norte argentino podría conservar algunos restos de lluvias. En líneas generales, se prevén mejoramientos temporarios y un aumento progresivo de las marcas térmicas.
El sábado se presentará más estable, con cielo parcialmente a mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 30 grados, configurando una jornada cálida y sin fenómenos significativos.
Para el domingo, se prevén mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 31. El cielo estará parcialmente nublado y el viento soplará desde el sector sur, consolidando el paulatino mejoramiento de las condiciones meteorológicas.