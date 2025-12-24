El Reloj Cucú de Carlos Paz se detuvo para un homenaje muy especial

El tradicional reloj detuvo su marcha de manera excepcional para recordar a Jorge Quintero, histórico cuidador, a un año de su fallecimiento.
El tradicional reloj Cucú de Carlos Paz, Córdoba, se detuvo de manera excepcional a las 11.30 de la mañana del sábado 20 de diciembre, en un gesto que sorprendió a vecinos y turistas. Lejos de tratarse de una falla técnica, la interrupción del mecanismo respondió a un homenaje cargado de emoción.
La detención coincidió exactamente con el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Quintero, histórico cuidador del emblemático reloj y una figura muy querida por quienes forman parte de la vida cotidiana del monumento. Durante años, Quintero fue el responsable de su mantenimiento y cuidado, convirtiéndose en un referente inseparable del tradicional atractivo turístico.
La iniciativa fue impulsada por el actual encargado del Cucú, Santiago Ander, quien decidió rendir tributo a su antecesor con un gesto simbólico y respetuoso. En el momento del homenaje estuvieron presentes familiares directos de Quintero, entre ellos su madre y sus hermanas, quienes acompañaron el recuerdo en un clima de recogimiento y reconocimiento.
El emotivo acto generó muestras de respeto entre quienes se encontraban en el lugar, muchos de los cuales conocían la historia y el compromiso de Quintero con el cuidado del reloj. La breve detención marcó un momento distinto en la rutina habitual del monumento, que suele convocar a numerosos visitantes a lo largo del día, indica el grupo Noticias Alvaraz.
Un ícono con historia
El Reloj Cucú fue inaugurado el 25 de mayo de 1958 y se transformó, con el paso de los años, en uno de los principales símbolos turísticos de la región. Su construcción estuvo a cargo de un grupo de ingenieros alemanes radicados en la zona, que buscaban sumar un atractivo distintivo a los paisajes naturales del lugar.
El proyecto fue ideado por el ingeniero Carl Plock y el diseñador Karl Wedemeyer, integrantes de una comunidad de inmigrantes alemanes que se establecieron en la zona tras la Segunda Guerra Mundial. En su momento, el reloj fue considerado uno de los cucúes más grandes del mundo, con una base de 10 metros y siete metros de ancho.
Originalmente, el mecanismo funcionaba a cuerda, al igual que los relojes de péndulo tradicionales, y el característico sonido se producía mediante fuelles a escala, mientras que las campanadas se lograban con un trozo de riel de tren. Con el paso del tiempo, el sistema fue modernizado y actualmente su funcionamiento es automático y eléctrico, aunque continúa requiriendo mantenimiento manual regular.
La inauguración del Cucú representó un acontecimiento relevante para la localidad y atrajo la atención de medios nacionales e internacionales, entre ellos la revista Life de Nueva York. Desde entonces, el reloj se consolidó como un punto de encuentro permanente.
Ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y Uruguay, el Cucú continúa siendo una atracción popular, donde turistas y vecinos se reúnen cada media hora para observar la salida del pájaro y escuchar su característico canto. Esta vez, el silencio de las 11.30 tuvo un significado especial, marcado por la memoria y el reconocimiento a quien dedicó gran parte de su vida a cuidarlo.