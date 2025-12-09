Festejan el primer año del mural de Maradona en Hernández con diversas actividades

REDACCIÓN ELONCE
La localidad de Hernández celebrará, este sábado, el primer aniversario de su imponente obra de arte dedicada a Diego Armando Maradona. Se trata del mural más grande del mundo realizado en la técnica de mosaiquismo. Los actos incluyen la visita de Daniel Arcucci, biografo autorizado de Diego.
La localidad de Hernández, en el departamento Nogoyá, se prepara para conmemorar el primer aniversario de la inauguración del mural dedicado a Diego Armando Maradona, una pieza artística que se ha consolidado como un referente cultural y turístico para Entre Ríos.
El evento central del próximo sábado incluirá la presencia de un periodista deportivo con una trayectoria ligada al astro del fútbol, quien presentará un libro dedicado al "10".
El intendente Luis Gaioli confirmó que la celebración se realizará este 13 de diciembre "en conmemoración de uno de los más grandes jugadores del fútbol del mundo".
El Mural de Maradona en mosaico más grande del mundo cumple un año en Hernández y se ha convertido en el centro de las miradas de quienes transitan por la provincia.
La visita del biógrafo autorizado
Para jerarquizar el aniversario, se ha invitado a Daniel Arcucci, reconocido periodista deportivo y biógrafo autorizado de Maradona. Arcucci, quien trabajó junto al Diez por más de 34 años, realizará la presentación de su libro “Jamás me voy a olvidar” en la localidad.
El intendente explicó el propósito de la visita: "Queremos traer a uno de sus biógrafos, una persona que trabajó con él durante más de 34 años, que ha sido su biógrafo autorizado, la persona que muchos años trabajó a su lado para que hable sobre su libro", que hace referencia a la vida de Diego y también cuenta "vivencias que tuvo a lo largo del tiempo que compartieron juntos". afirmó.
Arcucci es considerado uno de los periodistas que más cerca estuvo de Maradona. Durante 34 años y 11 meses, fue realizando con Diego , fueron forjando su vínculo y el periodista escribió obras como "Yo soy el Diego, de la Gente” , “Conocer al Diego” y, el ya mencionado, “Jamás me voy a olvidar”.
La presentación de la obra de Arcucci está programada para las 19:30 y se realizará con entrada libre y gratuita. Además, se ha organizado para que sea participativa, con espacio para preguntas del público en general y de periodistas deportivos que han confirmado su presencia. También aseguró su presencia el artista creador del mural, Néstor Medrano.
Una obra de magnitud y su impacto turístico
El mural, que forma parte del patrimonio cultural de Hernández, tiene cinco metros de alto por siete metros de ancho y está emplazado en uno de los galpones que pertenecieron al ferrocarril, en el "centro físico y neurálgico de la localidad", según detalló el jefe comunal.
La elección de esta ubicación en el predio de la estación de trenes, que históricamente dividió geográficamente al pueblo, lo convierte en un punto central de referencia.
La obra fue realizada por el artista plástico Néstor Medrano, radicado en Gualeguay. El proceso de creación fue extenso, ya que el trabajo de mosaiquismo demandó más de un año. El mural fue dividido en "70 partes de 50 por 70 centímetros", conformando un gran rompecabezas de azulejos.
El intendente remarcó la particularidad de la técnica. "Él no lo vio terminado, no vio su obra una vez que estuvo terminado por completo”, afirmó.
Destacó que en la creación “no hay ningún margen de error porque no se puede cambiar ningún trocito de azulejo".
Millones de cortes de azulejos de distintos colores fueron necesarios para lograr la imagen de Maradona, la cual "parece una fotografía", sostuvo Gaioli
Desde su inauguración, el impacto turístico ha sido notorio. "Nosotros vemos todos los días o prácticamente todos los días gente de afuera que se acerca hasta el mural", señaló Gaioli, agregando que la obra está "georreferenciada" para facilitar la llegada de visitantes.
Esta afluencia de público, que se acerca por ser "devotos de Maradona" o simplemente por curiosidad, convierte a la creación artística en un "punto de referencia turístico".
Para guiar a los viajeros, al poco tiempo de la inauguración, se instalaron en el acceso a Hernández "dos carteles donde hace referencia a este mural", facilitando el ingreso a la localidad.
El intendente concluyó invitando a la comunidad y a los turistas a participar de las actividades de aniversario el próximo sábado.