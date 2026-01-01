El intendente José Luis Walser actualizó el estado de salud de su esposa

El intendente de Colón, José Luis Walser, envió un nuevo audio desde la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde permanece acompañando a su esposa Gimena Bordet, quien se encuentra internada desde hace 22 días luego del accidente automovilístico que sufrió la pareja. El mensaje fue difundido a través de sus redes sociales y estuvo dirigido especialmente a los vecinos y vecinas de la ciudad.

“Querida comunidad, amigos y vecinos, quiero dejarles este mensaje para contarles que sigo acompañando a nuestra Gime (Bordet)”, expresó José Luis Walser en el inicio de su mensaje, en el que buscó llevar tranquilidad y agradecer el acompañamiento permanente recibido en estas semanas difíciles para su familia.

El jefe comunal confirmó que su esposa continúa internada en terapia intensiva y remarcó los avances en su estado de salud. “Gime se recupera en la sala de terapia intensiva del hospital. Ha tenido pasos importantes en su recuperación y cada día mejora un poquito. Seguimos confiados en Dios y en sus oraciones, en cada una de sus oraciones, que pronto sanará definitivamente y la tendremos junto a nuestra familia como siempre”, manifestó.

Foto: Archivo Elonce.

Un mensaje de fe y agradecimiento

Las palabras del intendente reflejaron un tono de esperanza y profundo agradecimiento hacia la comunidad colonense, que se ha mantenido cercana a la familia desde el accidente. El mensaje fue recibido con numerosas muestras de apoyo, afecto y deseos de pronta recuperación para Gimena Bordet.

Más allá del aspecto personal, José Luis Walser también se tomó un momento para saludar a los vecinos en el marco de las fiestas de fin de año y compartir una reflexión sobre el presente y el futuro de la ciudad de Colón.

En ese sentido, expresó: “Ha sido un buen año para nuestra ciudad, pero no tengo dudas de que 2026 va a ser un año mucho mejor”. El intendente destacó el trabajo realizado durante el último año y se mostró optimista respecto a los desafíos que vendrán.

Foto: Archivo Elonce.

Proyección y compromiso con la ciudad

Walser aseguró que el municipio continuará impulsando políticas y obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos. “Seguiremos haciendo las obras que transforman nuestra ciudad en un lugar mejor todos los días”, afirmó, reafirmando su compromiso con la gestión local.

Finalmente, el intendente subrayó la importancia del trabajo colectivo y del acompañamiento comunitario. “Seguiremos trabajando unidos y en comunidad por todo lo que falta para generar desarrollo, empleo y oportunidades para todos los colonenses”, concluyó José Luis Walser, cerrando un mensaje que combinó emoción personal, fe y proyección política para el año que comienza.