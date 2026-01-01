 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Previo a iniciar el 2026

El intendente José Luis Walser actualizó el estado de salud de su esposa

El intendente José Luis Walser compartió un nuevo mensaje desde Porto Alegre, donde acompaña a su esposa Gimena Bordet, internada tras el accidente, y destacó su evolución y el futuro de la ciudad.

1 de Enero de 2026
José Luis Walser se refirió al estado de salud de su esposa.
José Luis Walser se refirió al estado de salud de su esposa. Foto: Instagram de José Luis Walser.

REDACCIÓN ELONCE

El intendente José Luis Walser compartió un nuevo mensaje desde Porto Alegre, donde acompaña a su esposa Gimena Bordet, internada tras el accidente, y destacó su evolución y el futuro de la ciudad.

El intendente de Colón, José Luis Walser, envió un nuevo audio desde la ciudad brasileña de Porto Alegre, donde permanece acompañando a su esposa Gimena Bordet, quien se encuentra internada desde hace 22 días luego del accidente automovilístico que sufrió la pareja. El mensaje fue difundido a través de sus redes sociales y estuvo dirigido especialmente a los vecinos y vecinas de la ciudad.

 

 

“Querida comunidad, amigos y vecinos, quiero dejarles este mensaje para contarles que sigo acompañando a nuestra Gime (Bordet)”, expresó José Luis Walser en el inicio de su mensaje, en el que buscó llevar tranquilidad y agradecer el acompañamiento permanente recibido en estas semanas difíciles para su familia.

 

El jefe comunal confirmó que su esposa continúa internada en terapia intensiva y remarcó los avances en su estado de salud. “Gime se recupera en la sala de terapia intensiva del hospital. Ha tenido pasos importantes en su recuperación y cada día mejora un poquito. Seguimos confiados en Dios y en sus oraciones, en cada una de sus oraciones, que pronto sanará definitivamente y la tendremos junto a nuestra familia como siempre”, manifestó.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Un mensaje de fe y agradecimiento

 

Las palabras del intendente reflejaron un tono de esperanza y profundo agradecimiento hacia la comunidad colonense, que se ha mantenido cercana a la familia desde el accidente. El mensaje fue recibido con numerosas muestras de apoyo, afecto y deseos de pronta recuperación para Gimena Bordet.

 

Más allá del aspecto personal, José Luis Walser también se tomó un momento para saludar a los vecinos en el marco de las fiestas de fin de año y compartir una reflexión sobre el presente y el futuro de la ciudad de Colón.

 

En ese sentido, expresó: “Ha sido un buen año para nuestra ciudad, pero no tengo dudas de que 2026 va a ser un año mucho mejor”. El intendente destacó el trabajo realizado durante el último año y se mostró optimista respecto a los desafíos que vendrán.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

Proyección y compromiso con la ciudad

 

Walser aseguró que el municipio continuará impulsando políticas y obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos. “Seguiremos haciendo las obras que transforman nuestra ciudad en un lugar mejor todos los días”, afirmó, reafirmando su compromiso con la gestión local.

 

Finalmente, el intendente subrayó la importancia del trabajo colectivo y del acompañamiento comunitario. “Seguiremos trabajando unidos y en comunidad por todo lo que falta para generar desarrollo, empleo y oportunidades para todos los colonenses”, concluyó José Luis Walser, cerrando un mensaje que combinó emoción personal, fe y proyección política para el año que comienza.

 

Temas:

José Luis Walser Accidente Gimena Bordet
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso